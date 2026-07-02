Peso Positivo organizza incontro di yoga al Parco Alessandrina Ravizza
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Peso Positivo organizza incontro di yoga al Parco Alessandrina Ravizza

Un appuntamento imperdibile per chi cerca benessere mentale: yoga al Parco Alessandrina Ravizza con Peso Positivo

L’estate è il momento perfetto per prendersi cura di sé stessi, e cosa c’è di meglio che farlo all’aria aperta? Peso Positivo – Associazione F. Peppino Fumagalli ha organizzato un incontro di yoga al Parco Alessandrina Ravizza a Milano, un’opportunità per ritrovare equilibrio e benessere mentale.

L’appuntamento è fissato per il 23 luglio 2026 dalle 19:00 alle 20:30. Un’ora e mezza di pratica guidata, aperta a tutti, per ritrovare leggerezza e presenza.

Un’estate più consapevole

Il benessere mentale non va in vacanza, e neanche la voglia di stare bene. Questo incontro di yoga è un’occasione per dedicare del tempo a sé stessi, per ritrovare il proprio centro e affrontare l’estate con maggiore consapevolezza.

La pratica dello yoga, con il suo focus sul respiro e sulla meditazione è un potente strumento per ridurre lo stress e migliorare il proprio stato d’animo. Che tu sia un principiante o un praticante esperto, questo incontro è un’opportunità per connetterti con te stesso e con la natura.

Dove e quando

L’incontro si terrà al Parco Alessandrina Ravizza situato in Viale Toscana Milano. Il parco offre un ambiente sereno e rilassante, perfetto per una sessione di yoga all’aperto.

L’appuntamento è fissato per il 23 luglio 2026 dalle 19:00 alle 20:30. È consigliato arrivare qualche minuto prima per sistemarsi e prepararsi alla pratica.

Cosa portare

Per partecipare all’incontro, è consigliato portare con sé un tappetino da yoga e abbigliamento comodo. Non è necessario avere esperienza pregressa, l’incontro è aperto a tutti i livelli.

Se non hai un tappetino, non preoccuparti: potrai partecipare comunque, utilizzando una coperta o un asciugamano come alternativa.

Perché partecipare

Partecipare a questo incontro di yoga offre numerosi benefici. Innanzitutto, è un’opportunità per rilassarsi e staccare dalla routine quotidiana. La pratica dello yoga aiuta a ridurre lo stress e a migliorare la qualità del sonno.

Inoltre, praticare yoga all’aperto permette di connettersi con la natura migliorando il proprio umore e aumentando i livelli di energia. È un modo semplice ed efficace per prendersi cura di sé stessi e migliorare il proprio benessere generale.

Non perdere questa occasione per dedicare del tempo a te stesso e ritrovare equilibrio e serenità. Ti aspettiamo al Parco Alessandrina Ravizza per un’estate più consapevole e rilassata.

Scritto da Camilla Pellegrini

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