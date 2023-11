Dal design ergonomico, garantiscono un supporto ottimale al corpo, adattabile a seconda delle proprie esigenze grazie alla funzione di regolazione, come il reclino automatico e il supporto delle gambe. Queste poltrone sono particolarmente indicate per il riposo, in quanto danno la possibilità di favorire un totale rilassamento per il proprio corpo. Inoltre, la vasta gamma di colori e modelli presenti sul mercato permette una scelta mirata e perfetta per coloro che hanno il desiderio di coniugare originalità e benessere nella propria abitazione.

Le caratteristiche delle poltrone disponibili

Le poltrone relax sono accessori d’arredamento dal carattere moderno, progettate per offrire comfort e supporto. A tal proposito, includono una serie di caratteristiche volte a massimizzare il rilassamento del cliente, tra cui:

la reclinazione dello schienale, che permette un benessere immediato andando a ridurre la tensione accumulata lungo la colonna vertebrale;

dello schienale, che permette un benessere immediato andando a ridurre la tensione accumulata lungo la colonna vertebrale; il poggiapiedi regolabile , che contribuisce a fornire un supporto per le gambe facilitando la circolazione ed alleviando l’affaticamento muscolare;

, che contribuisce a fornire un supporto per le gambe facilitando la circolazione ed alleviando l’affaticamento muscolare; un sistema di massaggio , per un totale rilassamento e un incremento del benessere;

, per un totale rilassamento e un incremento del benessere; è possibile avere una funzione di riscaldamento integrata, per un comfort maggiore;

integrata, per un comfort maggiore; in alcuni modelli è presente anche un sistema di alzapersona automatizzato, indicato per chi presenta problemi di deambulazione.

Sul mercato sono presenti anche alcune sedute che offrono funzioni aggiuntive, come ad esempio la connessione Bluetooth o la presenza di porte USB, che consentono il collegamento di dispositivi dai quali gestire più comodamente. In alternativa è comunque possibile regolare le funzionalità, come la reclinazione e la modalità massaggio, tramite un telecomando o un pannello di controllo integrato.

La loro forma ergonomica è studiata minuziosamente per offrire un sostegno idoneo alla schiena e al collo, potenziando il livello di praticità e alleviando eventuali contratture muscolari. Oltre che alle varie funzionalità, presentano un’estetica che le rende un elemento ottimo per completare il look della camera da letto o della zona living.

Come scegliere la migliore

Effettuare la scelta migliore tra le numerose poltrone relax presenti sul mercato rappresenta una decisione importante al fine di soddisfare al massimo le proprie esigenze personali. Con una vasta gamma di opzioni disponibili, è importante valutare in modo attento diversi fattori, selezionando la seduta più adatta al fine di utilizzo.

Innanzitutto, una poltrona relax di design può presentare un meccanismo di reclinazione manuale, che funziona tramite una leva integrata, o motorizzata, a un motore con movimento combinato o due con movimento indipendente. Devono inoltre garantire il giusto livello di supporto e un adeguato sostegno lombare, con lo scopo stimolare il benessere fisico.

È importante anche scegliere il giusto materiale: una poltrona in pelle è molto elegante e fa un’ottima figura estetica, mentre il tessuto ha una manutenzione più semplice e offre una sensazione morbida e avvolgente. Anche la selezione del design è importante, in modo che la poltrona si integri perfettamente con l’arredo della propria abitazione. Questo include dalla tipologia di schienale e braccioli che caratterizzano ogni modello. Per ultimo è bene anche valutare lo spazio disponibile, affinché la poltrona si adatti senza alcun problema.

Leggere eventuali recensioni lasciate dagli acquirenti può risultare d’aiuto per avere una visione più chiara riguardo la qualità del prodotto scelto, prendendo il tempo necessario per fare una scelta accurata in base alle esigenze che devono essere soddisfatte.