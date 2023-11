Un nuovo trend di TikTok riporta in risalto i rischi di lanciare consigli di alimentazione quando non si hanno le dovute competenze per farlo. Scopriamo cos’è il Girl dinner, trend social virale e quali sono i rischi.

Girl Dinner, in cosa consiste il nuovo trend di TikTok? I rischi

TikTok, il social cinese di successo, sforna trend virali come non ci fosse un domani. Il Girl dinner è una delle tendenza ultime ad aver spopolato sui social ma è potenzialmente rischiosa, se presa alla lettera soprattutto dai più giovani. In cosa consiste? La tendenza riguarda il mostrare sui social la tipica “cena per ragazza” condivisa da milioni di utenti online. Il problema è che questi pasti sono tutti a basso contenuto calorico anzi non hanno calorie o nutrimento adeguato, secondo gli esperti. In questo modo con la Girl dinner non si fa altro che mostrare un esempio sbagliato di alimentazione ricca di grassi saturi e povera di fibre.

Ma cos’è una Girl dinner? In sintesi si tratta di spuntini leggeri assunti come un pasto completo. Solitamente è un tagliere composto da salumi, formaggi, cracker, frutta e verdura. Spesso poi c’è anche un bicchiere di vino bianco nelle immagini social all’hashtag dedicato al trend, tutti pasti perfetti per una persona single e che non ha tempo né voglia di cucinare.

All’hashtag Girl dinner ritroviamo piatti semplici ma poveri (troppo) per essere una vera cena come uova, pezzi di formaggio, frutta o verdura, sottaceti e salse e perché no, pop-corn e coca cola. Il rischio più elevato è proprio quello di lanciare messaggi sbagliati riguardo il cibo il che non fa altro che aumentare la tendenza all’obesità, alla depressione e ai disturbi alimentari nei più giovani.

Girl dinner: i rischi dell’ultimo trend di TikTok

Uno dei trend più recenti di TikTok e potenzialmente tossico per le giovani ragazze è proprio il virale Girl dinner, altro non è che un esaltazione degli spuntini poco sani sotto forma di pasto sostitutivo, appunto, per cena come cita il nome del trend. La tendenza è già virale con più di 500 milioni di visualizzazioni sul social cinese. Nato come semplice stratagemma per condivide il proprio pasto serale “veloce” e senza “impegno” ha preso una piaga pericolosa.

Esperti di nutrizione, infatti, hanno fatto suonare un campanello d’allarme, sottolineando quanto questi pasti siano sbilanciati come pasta in bianco, panini non imbottiti, pacchetti di patatine o di popcorn. Potremmo paragonarlo alla “diet culture” e alla grassofobia, frequente sui social. Dunque ricordiamo sempre di star attenti ed essere consapevoli che quello che appare sui social non è sempre un esempio da seguire, anzi. Come per il Girl dinner, dietro un trend si celano tanto pericoli.