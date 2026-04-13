Pratica di Samatha: una mattina per ascoltare il respiro e le emozioni

Questa proposta è pensata come un’occasione per rinnovare l’intenzione di praticare e osservare la qualità della mente. Attraverso esercizi basati sul respiro si lavora per rafforzare la capacità di attenzione e per favorire un stare calmo e stabile nell’esperienza presente. L’incontro è accessibile sia a chi si avvicina per la prima volta alla meditazione sia a praticanti con esperienza, perché le pratiche vengono offerte con variazioni che rispettano i diversi livelli.

Perché dedicare una mattina alla pratica

Riservare tempo a una sessione concentrata di pratica permette di creare quel piccolo «faro» interiore che rende più chiari i modi in cui ci relazioniamo alle sensazioni e alle emozioni. Con il supporto della Samatha si coltiva la capacità di focalizzare la mente, mentre si sviluppa una maggiore sensibilità verso i moti emotivi senza esserne travolti. In termini pratici, si tratta di allenare la consapevolezza del momento presente e di costruire spazio mentale in cui le emozioni possono fluire senza essere represse o amplificate.

Obiettivi della mattinata

Gli obiettivi principali sono tre: coltivare consapevolezza per riconoscere cosa accade dentro di noi, favorire equilibrio nelle reazioni emotive e mantenere una curiosità non giudicante nell’indagine personale. Questi punti guidano le pratiche e gli inviti durante la giornata, offrendo strumenti concreti per portare la pratica nella vita quotidiana e per esplorare il rapporto con l’energia emotiva in modo non invasivo.

Struttura e pratiche previste

La mattinata alterna momenti di meditazione seduta e camminata, integrati da semplici movimenti liberi del corpo che aiutano a rilasciare tensioni e a riportare l’attenzione al respiro. Le pratiche sono accompagnate da istruzioni chiare per facilitare l’accesso alla Samatha e per modulare l’intensità secondo le esigenze personali. Lo scopo è creare un percorso graduale che permetta di toccare il rilassamento attentivo e la capacità di osservare le emozioni senza attaccamento.

Modalità di pratica

Durante l’incontro si proporranno esercizi di focalizzazione sul respiro, pratiche di camminata consapevole e brevi sequenze di movimento libero. Ogni proposta è pensata per essere immediatamente accessibile e facilmente replicabile a casa; le variazioni offerte rendono possibile partecipare sia per chi predilige una pratica più statica sia per chi ha bisogno di muoversi. L’attenzione è rivolta al modo in cui il corpo e la mente dialogano con le emozioni.

Chi conduce

La guida dell’incontro è a cura di Elena Ferretti, insegnante di yoga, pranayama, yoga nidra e meditazione. Formata tra Firenze e l’India, Elena ha partecipato a corsi e ritiri con realtà come il Centro Ewan di Firenze, ritiri condotti dal venerabile Banthe Sujiva e maestri quali Paolo Testa, Corrado Pensa, Dario Doshin Girolami e Mario Thanavaro. Ha inoltre approfondito il metodo di Vipassana secondo il metodo Goenka e le pratiche di Plum Village fondate da Thich Nhat Hanh.

Formazione e abilitazioni

Elena ha conseguito un Master in Neuroscienze, Mindfulness ed Arti Contemplative e ha svolto il Corso di Accompagnamento Fine Vita presso l’Università di Pisa in collaborazione con l’Istituto di Buddismo Mahayana Lama Tzong Khapa (ILTK) di Pomaia. È abilitata a condurre gruppi di meditazione e corsi di MBSR, combinando conoscenze teoriche e pratiche che favoriscono un approccio attento e informato alle esperienze emotive.

Informazioni pratiche

L’incontro è offerto a offerta libera ed è aperto a principianti e meditatori più esperti. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a: [email protected]. Non sono richieste esperienze pregresse, solo la disponibilità a partecipare con apertura e rispetto per il gruppo. L’approccio è inclusivo e adattabile, con indicazioni per chi preferisce praticare da seduto o in movimento.

Se desideri sperimentare modi nuovi di relazionarti alle emozioni e consolidare una pratica basata sul respiro, questa mattina offre uno spazio protetto per osservare, indagare e rinforzare la presenza. Porta abbigliamento comodo, una coperta o un cuscino per sederti e la curiosità necessaria per esplorare con gentilezza.