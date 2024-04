Pregrafismo: cos’è e schede consigliate

Forse non tutti sanno che i bambini prima di imparare a leggere e scrivere possono essere sollecitati a farlo con coordinazione del corpo. Si parla di pregrafismo, ecco perché è importante e le attività da fare.

Cos’è il pregrafismo? Perchè è importante e le schede consigliate

Di solito alla scuola primaria i bambini imparano a leggere e scrivere, e questo è un momento cruciale per la loro crescita e sviluppo sia mentale, fisico e comportamentale-relazionale. Forse non sapete però che prima di quel momento ci sono una serie di situazioni e azioni che possono stimolare la stessa area del cervello e aiutare i più piccoli a sviluppare la coordinazione del corpo utile all’abilità della scrittura.

Il pregrafismo

Queste attività prendono il nome di pregrafismo e sono una serie di esercizi didattici che si possono fare sia a scuola dell’infanzia ma anche a casa con i genitori, mirati a sviluppare la coordinazione occhio-mano, importantissima per molte attività della vita quotidiana così come per imparare a scrivere. Purtroppo sono spesso sottovalutate, ma in realtà sono davvero importanti per i bambini e il loro sviluppo.

Molti bambini iniziano a essere curiosi di capire le scritte che vedono nel mondo che li circonda già molto prima del momento in cui verrà loro insegnato a riconoscere le lettere alla scuola primaria. Infatti per la prima volta verso i due anni e mezzo, la curiosità di molti bambini viene attirata dalle lettere, perché sono elementi che non riescono a capire e quindi accendono la loro attenzione nel tentativo di spiegare il significato.

Verso i quattro anni poi l’interesse si fa sempre più forte e non di rado sono i bambini stessi a chiedere ai genitori di insegnare loro il linguaggio scritto. Per tutti questi casi, sono utili gli esercizi di pregrafismo, ovvero tutte quelle tecniche e attività che servono per educare la coordinazione della mano, del polso e delle dita del bambino, per aiutarlo poi a imparare a scrivere.

Perchè è importante?

Questi esercizi renderanno i bambini più indipendenti nei gesti della vita quotidiana, come sapersi allacciare le scarpe, e al tempo stesso li renderà abili a scuola ma anche nelle ore di svago: colorare un disegno o comporre un puzzle sono tutte attività connesse alla motricità fine. Ecco perché è così importante stimolarla, per rendere il bambino piccolo più indipendente e sicuro di sé in ogni contesto e occasione. Come e perché si insegna il pregrafismo?

Durante la scuola dell’infanzia spesso sono proposti dagli insegnanti degli esercizi di prescrittura. Anche a casa, i genitori possono aiutare i bambini a imparare a sviluppare e controllare il movimento della mano con il supporto di semplici schede didattiche. Ecco quali sono le attività consigliate per stimolare il processo di apprendimento concentrandosi sulla creatività dei bambini.

Giochi, disegni, esercizi che li portino a familiarizzare con i libri, la penna e tutto il materiale didattico che serve per imparare a scrivere, oltre a sviluppare la coordinazione tra occhio e mano. Esistono dei libri appositi con esercizi di pregrafismo già pronti, ma anche online si possono trovare facilmente delle schede da stampare.

Le attività consigliate ai bambini

I bambini, forse non tutti lo sanno, come visto iniziano a essere incuriositi di decifrare le lettere che vedono in ogni dove, intorno a loro, molto tempo prima di quando viene loro insegnato a leggere e scrivere, alla scuola materna. In questo caso si parla di pregrafismo, un insieme di azioni ed esercizi da far fare ai bambini prima di imparare a scrivere per allenare la coordinazione tra occhio e mano.

In classe gli insegnanti della scuola dell’infanzia potrebbero aiutare i bambini con delle schede di pregrafismo: queste schede consistono in diversi tipi di esercizi da completare. Gli esercizi consigliati ai bambini prevedono di unire dei puntini non troppo distanti tra loro con una matita o un pennarello, per ottenere linee o figure.

In altri esercizi, invece, di pregrafismo bisogna colorare dei disegni senza uscire dai bordi oppure tentare di riprodurre diverse forme o completare una storia con un disegno. Anche a casa si possono stampare queste schede per migliorare le capacità dei vostri figli oppure potrete creare voi un disegno, anche semplice, da colorare o dei percorsi di puntini da unire per continuare a far allenare i bambini a casa.

Diverse forme geometriche

Ecco alcune idee per aiutare i bambini ad appassionarsi al pregrafismo in modo semplice e divertente. Per prima cosa utilizzate delle schede che aiutino il bambino a tracciare con matita o penna delle linee di diverso tipo, come le linee rette e curve. Inizialmente, partite insegnando solo le linee rette, poi quando il bambino saprà disegnarle con facilità passate a quelle curve, cercando di tracciare delle curve sempre più regolari. Solo alla fine mescolate le linee rette e quelle curve.

Passate alle figure geometriche: aver imparato a tracciare delle linee sarà d’aiuto ai bambini in questa fase, in cui riusciranno dopo qualche tentativo a disegnare sulla guida dei puntini, dei triangoli, dei rettangoli e poi figure più complesse come esagoni e trapezi.

Quando i bambini avranno imparato a disegnare le forme geometriche, potranno iniziare a sbizzarrirsi con la fantasia e l’arte; Poi potete passare alle prime lettere dell’alfabeto: iniziate dalle lettere maiuscole, disegnando le vocali e poi invitando i bambini a riprodurle.

In conclusione, il pregrafismo è importante perché prepara al successo nella scrittura, migliorando la coordinazione oculo-manuale e la precisione dei movimenti, favorisce la memoria visiva e la concentrazione, per avvicinarsi alla scrittura.