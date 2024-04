Dieta semplice per perdere 10 kg: il menu

Dimagrire 10kg significa perdere 10kg di massa grassa, senza intaccare la massa magra muscolare. Ecco la dieta semplice per perdere peso.

Come perdere 10 kg facilmente: dieta semplice ma efficace

Come perdere 10 chili facilmente con una dieta semplice ma efficace? Per molti è un vero enigma irrisolvibile che si presenta e ripresenta continuamente nella loro lotta ai chili di troppo. Ecco una dieta ideale e sana per perdere peso in modo bilanciato e soprattutto efficace, senza compromettere la nostra salute.

In molti scelgono di dimagrire rapidamente ma non è la soluzione. E’ proprio questo desiderio infatti che interessati solo ad una dieta veloce, al dimagrire velocemente e facilmente o anche al perdere 10 kg in una settimana, scelgono un approccio totalmente sbagliato e falliscono nell’intento.

Se vuoi perdere 5, 10, 15 chili è molto importante porsi l’obiettivo di dimagrire senza l’effetto yo-yo. Quindi bisogna stare attenti, e introdurre un deficit calorico ottimale.

Il deficit calorico è necessario se vuoi perdere i chili di troppo. Si tratta del rapporto negativo tra la quantità di calorie assunte (ovvero gli alimenti assunti) e le calorie che il tuo corpo consuma per espletare tutte le sue funzioni (digerire, respirare, muoversi, mantenersi in stasi, ecc.).

Questo rapporto decide se il tuo percorso per dimagrire funzionerà o meno a lungo termine. Per perdere 10 chili in modo sano, bisogna scegliere un deficit calorico di 300-500 (chilo)calorie. Questi valori metteranno il tuo corpo in condizione di usare le fastidiose scorte di grasso per ottenere energia.

Un programma personalizzato in base alla tua età, sesso, altezza, peso, attività fisica, che ti dice esattamente quanto cibo assumere durante la giornata per perdere con successo 10 kg. Questo grazie a ricette personalizzate tra le quali puoi scegliere liberamente.

Al contempo questo programma segue un’altra regola importante che dovresti seguire, indipendentemente dalla dieta che alla fine decidi di scegliere. Ovvero, la quantità sufficiente di proteine.

Sempre più spesso succede che le persone, anche se con un deficit calorico contenuto, notino una fase di dimagrimento dove perdono molta massa muscolare. Questo per il semplice motivo che non danno all’organismo una quantità sufficiente dell’elemento principale per un corpo scolpito.

Quindi bisogna consumare 1-2g di proteine al giorno per ogni tuo chilo. Sia numerosi studi sia le trasformazioni di successo che hanno aggiunto questo particolare alla dieta ne sono la prova.

Il menu per perdere peso in maniera semplice

Un esempio di dieta ideale per perdere 10kg in modo semplice è la dieta mediterranea: un modello alimentare ispirato alle abitudini e alle tradizioni dei paesi che si affacciano sul bacino mediterraneo.

Parlando nello specifico delle abitudini, il concetto fondamentale da tenere a mente è che sono proprio loro, quelle piccole e grandi azioni quotidiane che fanno parte della nostra routine e che si ripetono giorno per giorno a determinare in modo duraturo e definitivo un cambiamento fisico, sia in termini di aumento di peso sia in termini di dimagrimento.

I dettagli

Acqua: tutti i giorni, 1500-2000 mL al giorno

Attività fisica: tutti i giorni, scale, spostamenti, pulizie, giochi, camminate e sport

Frutta e verdura: tutti i giorni, 5 porzioni al giorno

Cereali: tutti i giorni, 3-5 porzioni al giorno

Olio extravergine d’oliva: tutti i giorni, 2-3 porzioni al giorno

Latte e yogurt, vaccino o di soia: anche tutti i giorni, fino a 2 volte al giorno

Frutta secca e semi: anche tutti i giorni, 1 porzione al giorno

Legumi: 3-7 porzioni a settimana

Pesce: 3-4 porzioni a settimana di cui 1 volta pesce conservato

Carne: massimo 3 porzioni a settimana, di cui solo 1 volta carne rossa o conservata

Uova: 2-4 porzioni a settimana

Formaggi: 2 porzioni a settimana (compresa la pizza se con mozzarella)

Dolci, snack, merendine: massimo 1 porzione a settimana.