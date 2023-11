Il tuo bambino ha il naso chiuso? Non c’è da preoccuparsi, si tratta di una situazione molto comune!

La congestione nasale è un disturbo che colpisce i bambini molto più frequentemente rispetto agli adulti. Questo perché il sistema immunitario dei bambini non è ancora ben sviluppato ed è più vulnerabile a infezioni e allergeni. Inoltre, i bambini passano molto tempo a scuola o all’asilo, che sono luoghi chiusi e affollati in cui circolano facilmente virus e batteri.

Il naso chiuso non è un disturbo grave: si tratta di una riduzione del flusso d’aria all’interno delle cavità nasali, dovuta alla presenza eccessiva di muco e al gonfiore delle membrane nasale. Le cause principali di questo fastidio sono:

Infezioni virali o batteriche : le infezioni del tratto respiratorio superiore, come il comune raffreddore, sono tra le cause più comuni di congestione nasale nei bambini;

: le infezioni del tratto respiratorio superiore, come il comune raffreddore, sono tra le cause più comuni di congestione nasale nei bambini; Allergie : pollini, polvere e peli di animali possono causare reazioni allergiche che portano a congestione nasale;

: pollini, polvere e peli di animali possono causare reazioni allergiche che portano a congestione nasale; Irritanti ambientali: inquinamento, aria troppo secca e altri fattori irritanti possono causare congestione.

Solitamente il naso chiuso va via da solo dopo qualche giorno, ma alcune volte è difficile da sopportare, soprattutto per i bambini. In questi casi, risultano utili i decongestionanti nasali, che però devono avere particolari caratteristiche per essere adatti ai bambini. Per questo, esistono dei decongestionanti specifici per i più piccoli, come Argotone 0-12.

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di Argotone e cosa lo rende adatto ai più piccoli.

Come funziona Argotone 0-12

Argotone 0-12 è un dispositivo medico che aiuta a liberare il naso chiuso, favorendo la detersione delle secrezioni nasali. Questa azione avviene principalmente grazie a due principi attivi:

Carbossimetil-betaglucano : un composto che rinforza il sistema immunitario e lo aiuta a sconfiggere gli agenti patogeni che causano la congestione nasale;

: un composto che rinforza il sistema immunitario e lo aiuta a sconfiggere gli agenti patogeni che causano la congestione nasale; Argento Colloidale: un antisettico e antinfiammatorio che aiuta a liberare il naso dagli agenti patogeni e ridurre il gonfiore delle membrane nasali.

Questi principi attivi e tutti gli altri ingredienti di Argotone 0 12 sono molto tollerabili e non è conosciuto alcun effetto indesiderato dovuto alla loro assunzione. Per questo, il prodotto è particolarmente adatto ai bambini da 0 a 12 anni, che hanno bisogno di un trattamento più delicato.

Argotone 0-12 è disponibile in formato gocce nasali e nebulizzatore, che contengono la stessa formulazione ma hanno modalità di assunzione leggermente diverse.

Come si usa Argotone 0-12

Per usare Argotone 0-12 in gocce nasali bisogna innanzitutto rimuovere il cappuccio dal contagocce, avendo cura di non posarlo su nessuna superficie per evitare contaminazioni. Successivamente, il contagocce va inserito sul flacone per erogare 2 o 3 gocce all’interno del naso. Questa operazione può essere ripetuta per 3 o 4 volte al giorno, fino ad un massimo di 7 giorni.

Per Argotone 0-12 in formato nebulizzatore bisogna partire dal togliere il cappuccio della pompetta nebulizzatrice, facendo attenzione a non appoggiarla su nessuna superficie per evitare contaminazioni. Poi, la pompetta va inserita nel flacone per effettuare 1 o 2 nebulizzazioni nel naso. Il procedimento può essere ripetuto 2 o 3 volte al giorno, per un massimo di 7 giorni.

Anche se il prodotto è ben tollerato ed è anche senza glutine e senza lattosio, bisogna fare molta attenzione che il bambino non sia ipersensibile a uno dei componenti del prodotto. In caso di dubbi è sempre bene consultare il pediatra o chiedere un consiglio al farmacista.

Oltre al prodotto descritto c’è un’altra versione di Argotone: Argotone 1% + 0,9%

Argotone 0-12 e Argotone 1% + 0,9%

Argotone 0-12 è un dispositivo medico con ingredienti molto tollerabili, indicato soprattutto per i bambini e chi cerca un decongestionante leggero.

Argotone 1% + 0,9%, invece, è un vero e proprio farmaco da banco, che non può essere assunto da bambini al di sotto dei 12 anni e presenta un rischio maggiore di effetti collaterali. Nello specifico, contiene i seguenti principi attivi:

Argento vitellinato : presente con una concentrazione dell’1%, ha un’azione antisettica, che aiuta a prevenire o a trattare le infezioni nella mucosa nasale;

: presente con una concentrazione dell’1%, ha un’azione antisettica, che aiuta a prevenire o a trattare le infezioni nella mucosa nasale; Efedrina cloridrato: presente con una concentrazione dello 0,9%, funziona restringendo i vasi sanguigni nelle mucose nasali, riducendo così il gonfiore e la congestione.

Quando utilizzati insieme, l’efedrina e l’argento vitellinato lavorano in sinergia per fornire sia un effetto decongestionante che antisettico sulla mucosa nasale. Tuttavia, l’efedrina è un principio attivo da usare con molta cautela, dato che può provocare aumento della pressione e reazioni cardiovascolari. Per questo, per bambini e anziani bisogna preferire Argotone 0-12.