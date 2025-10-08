Premi Innovativi per la Salute Digitale: Scopri gli AboutPharma Digital Awards 2025

Il mondo della salute digitale è in continua evoluzione e dal 15 ottobre 2025 si apriranno ufficialmente le candidature per la tredicesima edizione degli AboutPharma Digital Awards. Questo prestigioso riconoscimento celebra i progetti più innovativi nel settore della sanità digitale, accogliendo le proposte fino al 5 dicembre 2025. Le linee guida per la partecipazione sono già disponibili online.

Questi premi sono diventati un punto di riferimento fondamentale per comprendere come la trasformazione digitale stia influenzando il panorama dell’healthcare. Quest’anno, particolare attenzione sarà dedicata anche al settore della farmacia, con categorie specifiche che analizzano il ruolo emergente dei farmacisti nella sanità del futuro.

Le categorie del premio

Gli AboutPharma Digital Awards si suddividono in diverse categorie, ognuna delle quali mira a valorizzare iniziative significative. Una delle categorie principali riguarda i progetti destinati ai farmacisti e alle farmacie, che si concentrano sulla digitalizzazione delle strutture sia territoriali che ospedaliere. Questi progetti sono progettati per migliorare la gestione operativa delle farmacie e agevolare l’aggiornamento professionale degli operatori del settore.

Iniziative per la farmacia del futuro

Le candidature in questa categoria possono includere iniziative che mirano a rafforzare la farmacia dei servizi, ampliando le possibilità di assistenza e supporto per i cittadini. Questo approccio non solo migliora i servizi offerti, ma contribuisce anche a una maggiore integrazione tra i professionisti della salute e la comunità.

Engagement e formazione nella salute digitale

Un’altra area di focus degli AboutPharma Digital Awards è rappresentata dai progetti che promuovono il coinvolgimento e la formazione del personale all’interno delle strutture sanitarie e delle aziende del settore life science. Attraverso percorsi formativi specifici, si intende favorire la trasformazione digitale, coinvolgendo farmacisti ospedalieri e professionisti impegnati in processi innovativi.

Benessere e qualità della vita

Questi progetti non si limitano alla formazione, ma si estendono anche a iniziative che promuovono il benessere e la prevenzione delle malattie. Il farmacista, in quanto primo punto di riferimento sanitario sul territorio, gioca un ruolo cruciale nella promozione della salute e miglioramento della qualità della vita dei pazienti e dei loro caregiver.

Ottimizzazione delle cure e accesso ai servizi

Un’altra categoria chiave è dedicata ai progetti che mirano a migliorare la gestione terapeutica e a facilitare l’accesso a soluzioni innovative per i pazienti. Coinvolgendo un ampio spettro di professionisti sanitari, inclusi medici e farmacisti, tali iniziative hanno come obiettivo quello di rendere più efficiente l’intero percorso del paziente, dalla diagnosi al follow-up.

Per partecipare, ogni proposta deve essere presentata seguendo un modello che includa lo scenario di riferimento, obiettivi, target, caratteristiche e risultati ottenuti. La giuria esaminerà le candidature sulla base di tre criteri fondamentali: idea (originalità e innovazione), action (qualità dell’esecuzione e coinvolgimento degli stakeholder) e results (risultati misurabili e impatto sulla pratica clinica e sulla qualità della vita).

Per i farmacisti, sia territoriali che ospedalieri, gli AboutPharma Digital Awards rappresentano un’importante opportunità per mettere in evidenza progetti che raccontano la trasformazione digitale della professione. Da iniziative volte alla gestione dei servizi a quelle per la formazione continua, il premio si configura come un vero e proprio laboratorio di idee e buone pratiche per costruire insieme la farmacia del futuro.