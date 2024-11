Il viso non è l’unico protagonista

Il viso è spesso considerato il nostro biglietto da visita, ma è fondamentale non dimenticare che anche collo e décolleté meritano la stessa attenzione. Queste aree, comunemente trascurate, sono esposte a fattori esterni e all’invecchiamento cutaneo, proprio come il viso. La pelle di collo e décolleté è più sottile e presenta meno ghiandole sebacee, rendendola più vulnerabile a rughe e segni del tempo. È quindi essenziale integrare la cura di queste zone nella propria routine di bellezza quotidiana.

Le cause dell’invecchiamento cutaneo

Il fotoinvecchiamento è una delle principali cause di deterioramento della pelle in queste aree. L’esposizione ai raggi UV accelera la formazione di rughe e macchie scure. Inoltre, abitudini quotidiane come l’uso eccessivo dello smartphone possono contribuire alla comparsa delle cosiddette “rughe da smartphone”, che si manifestano con pieghe orizzontali sul collo. Per contrastare questi effetti, è fondamentale utilizzare una crema solare ad ampio spettro e adottare pratiche di prevenzione fin dalla giovane età.

Prodotti e trattamenti efficaci

Esistono numerosi prodotti specifici per la cura di collo e décolleté. Tra questi, il Trattamento Collo Botox-Like Effect di Dermolab offre un effetto tensore grazie a ingredienti come peptidi e acido ialuronico. Anche la crema Lift Integral Collo & Décolleté di Lierac è un’ottima scelta, poiché rinforza la struttura della pelle e migliora l’elasticità. Non dimentichiamo la crema CellEctive CellLift di Cellcosmet, che utilizza estratti cellulari per un effetto levigante immediato. Infine, la maschera LED FAQ 211 di Foreo rappresenta un’innovativa soluzione per stimolare il collagene e ridurre le rughe in modo pratico e veloce.