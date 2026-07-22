Rimedi naturali per l’estate: come combattere caldo e umidità

L’estate, con le sue ondate di calore e l’umidità elevata, può mettere a dura prova il nostro organismo. Tra i sintomi più comuni si trovano cali di pressione, stanchezza, difficoltà nella termoregolazione e, nei casi più gravi, svenimenti. A questi si aggiungono problemi di circolazione e gambe gonfie, particolarmente accentuati durante i mesi più caldi.

Per affrontare queste sfide, il Giardino Giò ospiterà un incontro dedicato ai rimedi naturali e alle buone pratiche per il benessere estivo. L’appuntamento, intitolato “Estate fresca: rimedi naturali per battere il caldo”, si terrà lunedì 3 agosto alle ore 21.00 e sarà condotto dalla naturopata Annalisa Calandrini.

Le proprietà delle piante officinali

Al centro dell’incontro vi saranno le piante officinali note per le loro proprietà benefiche nel sostenere la funzionalità del microcircolo e nel contrastare la sensazione di pesantezza agli arti inferiori. La Calandrini illustrerà le evidenze tradizionali e gli approcci naturali consolidati per migliorare il benessere durante l’estate.

Alimentazione e idratazione

Ampio spazio sarà dedicato anche all’alimentazione estiva con indicazioni pratiche per favorire l’idratazione e il corretto apporto di sali minerali. Scoprirai come scegliere gli alimenti giusti per mantenerti fresco e in forma durante i mesi più caldi.

Tecniche di igienismo naturale

Non mancheranno riferimenti a tecniche di igienismo naturale come l’utilizzo consapevole dell’acqua e il metodo Kneipp noto per i suoi effetti benefici sulla circolazione e sulla capacità dell’organismo di adattarsi agli sbalzi termici. Un’occasione per approfondire, con un approccio scientifico ma accessibile, come prevenire e gestire i disagi legati al caldo.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso pratiche di benessere sostenibile, capaci di integrare conoscenze tradizionali e moderne esigenze di salute pubblica. Un appuntamento imperdibile per chi desidera affrontare l’estate in modo naturale e salutare.