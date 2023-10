Trattamenti antirughe: i migliori in offerta per il Prime Day

I trattamenti antirughe nascono con lo scopo di celare o migliorare l’aspetto che i segni del passare del tempo assumono su viso, braccia, mani e collo, in particolar modo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono alcuni dei trattamenti migliori che, tra oggi e domani, possono essere acquistati su Amazon, alla migliore offerta, in occasione del Prime Day.

Trattamenti antirughe

Le rughe sono una parte naturale del processo di invecchiamento. Solitamente, le donne che iniziano a cercare un trattamento antirughe, con lo scopo di celare o migliorare l’aspetto delle rughe, hanno un’età compresa tra i 40 e i 50 anni, ma, se la pelle risente dei danni del sole o del fumo di sigaretta, questi segni del tempo possono manifestarsi già intorno ai 25 anni. Tuttavia, è dopo i 65 anni che le rughe assumono un aspetto molto più marcato ed evidente.

Le braccia, il collo, le mani e il viso sono la parte più esposta e quella in cui per prima compaiono le prime rughe ma, in realtà, questi segni del tempo inevitabili possono apparire in ogni altra parte del corpo. Il problema per una donna, in modo particolare, tuttavia, si presenta quando la parte interessata è quella esposta, come, appunto, il viso, il collo, le braccia o le mani.

Trattamenti antirughe: come scegliere il migliore

I trattamenti antirughe non vanno mai scelti a caso ed, infatti, in commercio si trovano così tanti prodotti proprio perché ognuno, grazie agli ingredienti che sono alla base, si occupa di un compito specifico, per ogni età specifica.

I primi segni di stanchezza e le prime rughe iniziano a comparire già dopo i 30 anni. In questa fase della vita, il nostro consiglio, è quello di fare affidamento su prodotti che stimolano la produzione di collagene ed elastina e provvedono alla riparazione o ricostruzione dell’epidermide.

Oltre i 45 anni, la pelle non solo inizia ad apparire stanca, come nella fase di vita precedente, ma inizia a perdere anche di lucentezza e, dunque, appare molto più opaca e, di conseguenza, anche più secca. In questo caso, è necessario puntare su prodotti che proteggono l’epidermide, nutrendola e idratandola.

Superati i 60 anni, le rughe diventano più marcate ed evidenti, ma il volume e l’elasticità dell’epidermide diminuiscono. Oltre a continuare ad utilizzare i prodotti sviluppati per le fasi di vita precedenti, è necessario aggiungere nuovi prodotti, che donano vitalità e volume al viso.

Trattamenti antirughe: il Prime Day di Amazon

Cercare un trattamento antirughe, così da sentirsi a proprio agio con il corpo che cambia e che invecchia, non è sbagliato. Il Prime Day di Amazon, che si celebra oggi 10 ottobre e si conclude domani 12 ottobre, è l’occasione perfetta per acquistare alcuni dei prodotti migliori per il trattamento delle rughe, alla migliore offerta. Vediamone insieme alcuni.

Crema viso L’Oréal Paris con acido ialuronico, vitamina C e proretinolo

Il proretinolo, l’acido ialuronico e la vitamina C sono ingredienti essenziali per la ricostruzione dell’epidermide e la ristrutturazione dell’architettura della pelle. Si consiglia di applicare la crema sul viso e sul collo, eseguendo dei movimenti circolari, fino al completo assorbimento della stessa. Ai fini di un risultato ottimale, è preferibile applicare la crema due volte al giorno, mattino e sera.

Crema viso antirughe Nuvò con bava di lumaca e acido ialuronico

Anche in questo caso, vi suggeriamo una crema con alla base due ingredienti essenziali per la preservazione della pelle, con particolare riferimento a quella di viso e collo. La crema nasce con l’obiettivo di stimolare la produzione di collagene ed elastina, così da migliorare l’aspetto della pelle, rendendola più morbida e luminosa, trattando non solo le rughe, ma ogni altra macchia che il passare del tempo può lasciare.

Crema viso antirughe Goskyn a base di burro di karité, proteine del grano e della seta, olio di jojoba

Il nostro consiglio, ai fini di un risultato ottimale, è sempre quello di applicare le creme per il viso, con particolare riferimento ai trattamenti antirughe, due volte al giorno, mattino e sera, eseguendo movimenti circolari sulle zone da trattare, fino al completo assorbimento del prodotto. La crema antirughe Goskyn idrata e nutre in profondità, stimola la produzione di collagene, migliora la luminosità e l’aspetto generale della pelle.