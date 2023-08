Protocollo Tabata per perdere peso: consigli e rimedi

Il protocollo Tabata, noto anche come metodo Tabata, consiste in una serie di esercizi completi, ad alta intensità, da eseguire in venti secondi, con pause di dieci tra un esercizio e l’altro. L’obiettivo è quello di bruciare un numero via via maggiore di calorie, per una perdita di peso rapida ed effettiva.

Protocollo Tabata per perdere peso

Il protocollo Tabata, noto anche come metodo Tabata, è il modo migliore per perdere peso, rapidamente, grazie ad una serie di allenamenti ad alta intensità che, nel tempo, consentiranno di sviluppare forza, resistenza e bruciare calorie. Il metodo si riferisce ad una serie di esercizi completi, ciascuno eseguito in venti secondi, con tempi di riposo tra un esercizio e l’altro di dieci secondi, da ripetere per otto volte.

Ogni esercizio progettato e mirato alla perdita di peso, purché sia ad alta intensità, può far parte del protocollo Tabata. Tuttavia, come per ogni altro tipo di allenamento fisico, è importante prestare attenzione alla postura, all’esecuzione corretta degli esercizi ed, eventualmente, se siete dei principianti o non avete mai eseguito esercizi ad alta intensità, il nostro consiglio è quello di iniziare gradualmente, onde evitare traumi o disagi all’organismo.

Protocollo Tabata per perdere peso: benefici

Il protocollo Tabata aumenta la frequenza cardiaca e consente di sviluppare i pattern cardiorespiratori, ovvero, durante gli esercizi, l’organismo avrà bisogno di una quantità maggiore di ossigeno e questo non può che portare ad un cuore e polmoni più sani.

Gli allenamenti ad alta intensità del protocollo Tabata portano ad una perdita momentanea dell’equilibrio e, allo stesso tempo, costringono a far affidamento sul sistema energetico anaerobico per compensare e tornare alla normalità. In questo modo, mentre l’organismo si adatta al cambiamento, il metabolismo continuerà ad essere veloce e, pertanto, si bruceranno calorie anche a riposo. In sostanza, il corpo continuerà a lavorare anche quando è a riposo.

Originariamente progettato per aiutare gli atleti a sviluppare forza e resistenza, oggi, ognuno di noi può sviluppare forza e resistenza. Poiché il protocollo prevede l’esecuzione di una serie di esercizi ad alta intensità, più la frequenza cardiaca aumenta e di più ossigeno l’organismo avrà bisogno. Maggiore sarà la quantità di ossigeno su cui l’organismo potrà fare affidamento e maggiore sarà la resistenza sviluppata.

