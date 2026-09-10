Prevenzione dei rischi psicosociali: le lezioni apprese dai casi studio europei

In un’epoca in cui la salute mentale è sempre più al centro dell’attenzione, l’Europa sta facendo passi da gigante per affrontare i rischi psicosociali negli ambienti di lavoro. La nuova campagna promossa dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)“Ambienti di lavoro sani e sicuri 2026-2028”, mira a sensibilizzare aziende e lavoratori sull’impatto di questi rischi e a promuovere ambienti di lavoro inclusivi e sani.

In questo contesto, un nuovo report commissionato dall’EU-OSHA, “Prevenzione dei rischi psicosociali in Europa: strategie, normativa ed esperienze pratiche”, offre un’analisi dettagliata delle strategie e delle iniziative messe in atto in vari paesi europei. Il documento, curato da Emanuela Carta, Greta Skubiejūtė, Inés Páramo Barrera e Karolien Lenaerts, esamina le misure per prevenire le molestie, sostenere la salute mentale e migliorare le pratiche di leadership.

Casi studio: strategie settoriali e aziendali

Il report presenta nove studi di caso, sei a livello settoriale e tre a livello aziendale, che offrono insegnamenti pratici e approcci applicabili in diversi contesti lavorativi. Tra i casi studio più significativi troviamo:

MEGAP un’iniziativa austriaca che ha formato ispettori del lavoro e supportato aziende nella creazione di luoghi di lavoro più sicuri e inclusivi.

un’iniziativa austriaca che ha formato ispettori del lavoro e supportato aziende nella creazione di luoghi di lavoro più sicuri e inclusivi. No Respect – No Service un progetto del settore alberghiero e della ristorazione a Vienna per combattere le molestie sessuali.

un progetto del settore alberghiero e della ristorazione a Vienna per combattere le molestie sessuali. Building Mental Resilience un progetto nelle Fiandre orientali che ha aiutato le aziende edili ad affrontare i rischi psicosociali tramite percorsi personalizzati.

un progetto nelle Fiandre orientali che ha aiutato le aziende edili ad affrontare i rischi psicosociali tramite percorsi personalizzati. PrePS in Wood un’iniziativa belga per migliorare il benessere psicosociale nel settore del legno.

un’iniziativa belga per migliorare il benessere psicosociale nel settore del legno. TEKSAM un servizio di consulenza congiunto gestito dalle parti sociali danesi.

un servizio di consulenza congiunto gestito dalle parti sociali danesi. XXIV Collective Banking Agreement un quadro settoriale spagnolo che riconosce la violenza sul posto di lavoro e la disconnessione digitale come rischi occupazionali.

Lezioni apprese e strategie efficaci

Dai casi studio emergono diverse lezioni apprese che possono essere applicate in vari contesti lavorativi. Tra le strategie più efficaci troviamo:

Aumentare la consapevolezza e ridurre lo stigma verso i problemi di salute mentale.

e ridurre lo stigma verso i problemi di salute mentale. Garantire una comunicazione chiara e trasparente sui rischi psicosociali.

e trasparente sui rischi psicosociali. Promuovere strumenti, procedure e protocolli validati per supportare le organizzazioni nella prevenzione.

Coinvolgere i lavoratori nella prevenzione degli RPS.

Adattare gli interventi al contesto specifico di ciascun settore e luogo di lavoro.

Fornire un’adeguata formazione per rafforzare le basi culturali della prevenzione.

per rafforzare le basi culturali della prevenzione. Rafforzare il dialogo sociale e gli ispettorati del lavoro.

e gli ispettorati del lavoro. Garantire finanziamenti e supporto istituzionale agli sforzi di prevenzione.

L’indice del documento

Il report “Prevenzione dei rischi psicosociali in Europa: strategie, normativa ed esperienze pratiche” è strutturato in cinque sezioni principali:

Introduzione scopo e metodologia dello studio.

scopo e metodologia dello studio. Casi studio a livello settoriale identificazione dei rischi psicosociali e implementazione delle misure.

identificazione dei rischi psicosociali e implementazione delle misure. Casi studio a livello aziendale identificazione dei rischi e misure implementate.

identificazione dei rischi e misure implementate. Sfide e fattori di successo sfide nell’implementazione della prevenzione e fattori di successo.

sfide nell’implementazione della prevenzione e fattori di successo. Lezioni apprese e indicazioni politiche lezioni apprese e indicazioni per le politiche future.

Per approfondire ulteriormente, è possibile consultare il report completo disponibile sul sito dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.