Perché il corpo invecchia e cambia profumo: la spiegazione scientifica

Con l’avanzare degli anni, il nostro corpo subisce una serie di trasformazioni, alcune più evidenti di altre. Tra queste, c’è un cambiamento spesso sottovalutato ma universalmente condiviso: l’evoluzione del nostro odore corporeo. Questo fenomeno, spesso etichettato in modo ingiusto come odore da anziani è in realtà un processo naturale legato all’invecchiamento della pelle.

Gli esperti spiegano che si tratta di una transizione fisiologica simile all’incanutimento dei capelli o alla crescita in altezza durante l’adolescenza. Ma cosa c’è dietro questo cambiamento? E soprattutto, perché non dovremmo vergognarcene?

La chimica dietro il cambiamento dell’odore corporeo

Il responsabile principale di questo cambiamento è un composto chimico chiamato 2-nonenale. La nostra pelle è ricoperta da un sottile strato di oli protettivi, i lipidi cutanei composti da acidi grassi. Con l’età, la composizione di questi acidi grassi si modifica e le difese antiossidanti naturali della cute tendono a diminuire.

Quando questi oli entrano in contatto con l’aria e si ossidano, rilasciano il 2-nonenale. Questo processo è simile alla ruggine che si forma sul metallo esposto all’ossigeno: una reazione chimica inevitabile che varia da persona a persona in base a fattori come la genetica, il microbioma cutaneo, l’alimentazione e l’ambiente.

Quando inizia a cambiare l’odore corporeo?

Contrariamente a quanto si possa pensare, la comparsa del 2-nonenale non riguarda solo la terza età. Uno studio condotto nel 2001 ha rilevato la presenza di questa molecola già a partire dai 40 anni. Tuttavia, non si tratta di un cambiamento improvviso, ma di un processo graduale che si accentua con il passare dei decenni.

Ogni fase della vita ha una propria impronta olfattiva

Neonati hanno un profumo dolce e lattiginoso perché le ghiandole sudoripare e sebacee non sono ancora del tutto attive.

hanno un profumo dolce e lattiginoso perché le ghiandole sudoripare e sebacee non sono ancora del tutto attive. Adolescenti la spinta ormonale della pubertà attiva una sudorazione più intensa e muschiata.

la spinta ormonale della pubertà attiva una sudorazione più intensa e muschiata. Adulti l’odore si stabilizza ed è legato principalmente alla sudorazione e allo stile di vita.

l’odore si stabilizza ed è legato principalmente alla sudorazione e allo stile di vita. Età matura l’ossidazione dei lipidi cutanei introduce gradualmente le note del 2-nonenale.

Lo stigma sociale smentito dalla scienza

Il giudizio negativo associato all’odore delle persone anziane è un pregiudizio culturale piuttosto che una realtà sensoriale. Uno studio condotto nel 2012 ha messo alla prova 41 giovani adulti chiedendo loro di valutare l’odore di magliette indossate da persone di diverse fasce d’età.

I risultati hanno sorpreso i ricercatori: l’odore della fascia d’età più avanzata (75-95 anni) è stato classificato come chiaramente distinguibile, ma decisamente meno intenso e meno sgradevole rispetto a quello dei gruppi più giovani.

Come gestire il cambiamento dell’odore corporeo

Poiché il 2-nonenale viene prodotto continuamente dalla pelle e non si deposita semplicemente in superficie come il sudore, gli esperti chiariscono che i metodi tradizionali non possono eliminarlo del tutto.

Ecco cosa funziona e cosa no:

Sapone e deodoranti la normale igiene personale aiuta a risciacquare parte dei lipidi, ma sapone e acqua non riescono a sciogliere completamente il composto. I deodoranti classici possono solo coprirlo temporaneamente.

la normale igiene personale aiuta a risciacquare parte dei lipidi, ma sapone e acqua non riescono a sciogliere completamente il composto. I deodoranti classici possono solo coprirlo temporaneamente. Prodotti specifici sebbene commercializzati come neutralizzanti del 2-nonenale, le prove scientifiche a supporto della loro reale efficacia sono al momento limitate.

sebbene commercializzati come neutralizzanti del 2-nonenale, le prove scientifiche a supporto della loro reale efficacia sono al momento limitate. Aria e bucato arieggiare le stanze e lavare regolarmente vestiti e lenzuola riduce la persistenza del composto negli ambienti domestici.

Il ruolo della prevenzione

Trattandosi di una reazione di ossidazione, l’approccio più efficace consiste nel ridurre lo stress ossidativo generale dell’organismo attraverso lo stile di vita:

Alimentazione ricca di antiossidanti consumare frutta e verdura colorata, ricche di vitamine C ed E.

consumare frutta e verdura colorata, ricche di vitamine C ed E. Protezione solare e no al fumo evitare il fumo di sigaretta e proteggere la pelle dai danni dei raggi UV riduce il deterioramento dei lipidi cutanei.

evitare il fumo di sigaretta e proteggere la pelle dai danni dei raggi UV riduce il deterioramento dei lipidi cutanei. Buona idratazione mantenere la pelle idratata supporta la barriera cutanea naturale.

Gli esperti concordano: la trasformazione dell’odore corporeo con l’età è un fatto del tutto naturale che non deve causare imbarazzo né spingere ad acquistare prodotti miracolosi. La scienza dimostra che la percezione negativa di questo fenomeno è solo un cliché ingiustificato.