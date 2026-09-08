Università di Pavia: evento dedicato all’ansia e allo stress nella vita accademica

L’Università di Pavia si prepara a ospitare un evento significativo dedicato al benessere psicologico nella vita accademica. Mercoledì 16 settembre 2026, dalle 14:30 alle 18:30, nell’Aula del ‘400, si terrà l’incontro inaugurale di Beyond Performance un’iniziativa volta a comprendere e gestire ansia e stress nel contesto universitario.

L’evento è aperto a tutta la comunità accademica, inclusi studenti, dottorandi, docenti e personale tecnico-amministrativo, e potrà essere seguito sia in presenza che online. Promosso dal Prorettorato alla Persona e al Diritto allo Studio, Beyond Performance nasce dall’esperienza del progetto Health Mode On – PRO-BEN e dalla convinzione che il benessere psicologico sia fondamentale per la qualità dello studio, della ricerca e delle relazioni all’interno dell’ateneo.

Un pomeriggio dedicato al benessere psicologico

L’incontro del 16 settembre offre uno spazio per parlare apertamente di ansia e stress temi che possono accompagnare l’esperienza universitaria in vari momenti e forme. Attraverso il contributo di docenti ed esperti, verranno esplorate le dimensioni psicologiche, relazionali e sociali di queste emozioni, con particolare attenzione alle situazioni di pressione e alle richieste di prestazione che caratterizzano i percorsi di studio e di ricerca.

Il programma dettagliato

Il pomeriggio inizierà con un caffè di benvenuto nel Cortile delle Magnolie, seguito dai saluti istituzionali e da un’introduzione di Cesare Zizza, Prorettore alla Persona e al Diritto allo Studio, e Paolo Renon, Direttore della Scuola di Alta Formazione Dottorale. Tra i relatori ci saranno Anna Odone, Responsabile del progetto PRO-BEN, Diego Liccione, Psicologo e Psicoterapeuta, Luca Capone, Psicologo e Psicoterapeuta, Francesca Lionetti, Professoressa di Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’educazione, e Stefano Damiani, Psichiatra. La moderazione sarà affidata a Serena Lecce, Delegata del Rettore al Benessere psicologico.

Durante l’evento, verranno presentati i Laboratori Beyond Performance sulla gestione dell’ansia e dello stress, a cura degli psicologi e psicoterapeuti Luca Ronchi e Marta Colombo. Sarà previsto anche uno spazio per domande e confronto. La giornata si concluderà con la proiezione del cortometraggio Notte in prestito diretto da Claudia Palermiti.

Spazio One-to-One per il confronto individuale

Per tutta la durata dell’evento, nel Cortile delle Magnolie sarà attivo uno Spazio One-to-One, dove i professionisti del Servizio di Counseling Psicologico di Ateneo saranno a disposizione per brevi incontri informativi e momenti di confronto individuale. Questo spazio offre l’opportunità di conoscere più da vicino il Servizio, porre domande e ricevere informazioni in un ambiente dedicato e accessibile.

Come partecipare

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutta la comunità accademica. Per facilitare l’organizzazione, si suggerisce di effettuare l’iscrizione tramite Eventbrite. Chi desidera partecipare a distanza può richiedere il link di collegamento scrivendo a ufficio.propersona@.

L’incontro del 16 settembre segnerà anche l’avvio dei Laboratori Beyond Performance di Benessere Emotivo e Gestione dello Stress, riservati alle dottorande e ai dottorandi dell’Università di Pavia. Questi laboratori, articolati in cinque incontri ciascuno, offrono strumenti concreti per affrontare con maggiore consapevolezza ed equilibrio le sfide del percorso di dottorato.

Beyond Performance rappresenta un invito a guardare oltre la prestazione, sottolineando l’importanza di imparare a stare bene per studiare, fare ricerca e lavorare al meglio.