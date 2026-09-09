Metainfiammazione e microbiota: come l’intestino anticipa le malattie croniche

Il nostro intestino è molto più di un semplice organo digestivo. È un ecosistema complesso che ospita miliardi di microrganismi, il microbiota intestinale capace di influenzare la nostra salute in modi sorprendenti. Una scoperta recente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma ha rivelato che questo ecosistema può addirittura prevedere l’insorgenza di malattie croniche come diabete, patologie cardiovascolari e tumori, anni o addirittura decenni prima che si manifestino.

Pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology lo studio ha identificato un meccanismo biologico chiave legato al microbiota intestinale, noto come metainfiammazione. Si tratta di uno stato infiammatorio cronico di bassa intensità che non si manifesta con sintomi evidenti ma che, nel tempo, può danneggiare il metabolismo, il sistema immunitario e il sistema nervoso.

La metainfiammazione: l’incendio invisibile del corpo

La metainfiammazione, o infiammazione metabolica, è un processo silenzioso che agisce come un incendio sotterraneo nel nostro corpo. “Le firme biologiche della metainfiammazione potrebbero essere rilevabili anni, o addirittura decenni, prima che la malattia si manifesti clinicamente”, spiega il professor Antonio Gasbarrini direttore scientifico del Gemelli e ordinario di Medicina Interna all’Università Cattolica. “Questo studio apre prospettive concrete per una medicina realmente anticipatoria, preventiva e personalizzata.”

Questa scoperta rappresenta una svolta epocale nella medicina preventiva, permettendo di intercettare e disattivare le malattie prima che si sviluppino. La metainfiammazione è invisibile agli esami del sangue di routine, rendendo ancora più cruciale la ricerca di biomarcatori precoci.

Il ruolo dei cibi ultra-processati

Uno dei principali fattori scatenanti della metainfiammazione è il consumo di cibi ultra-processati ricchi di additivi industriali, conservanti, emulsionanti ed esaltatori di sapidità. Questi ingredienti alterano la composizione della flora batterica e compromettono la barriera intestinale rendendola permeabile. Attraverso le micro-fessure della parete intestinale, molecole tossiche o frammenti batterici possono entrare nel circolo sanguigno, allarmando costantemente il sistema immunitario e provocando l’infiammazione cronica.

“L’impatto dei cibi ultra-processati sul microbiota e sulla barriera intestinale non è un effetto collaterale trascurabile, ma un vero e proprio meccanismo patogenetico primario”, sottolinea il dottor Gianluca Ianiro gastroenterologo del Gemelli e ricercatore dell’Università Cattolica. Questo evidenzia l’importanza di una dieta equilibrata e povera di alimenti industriali per mantenere la salute del nostro intestino.

Nuove regole per la sicurezza alimentare

Alla luce di questi risultati, gli esperti del Policlinico Gemelli chiedono un aggiornamento dei protocolli internazionali di sicurezza alimentare. La proposta è di introdurre test standardizzati sul microbiota intestinale prima di autorizzare l’uso degli additivi alimentari, per verificare se una determinata sostanza possa innescare la metainfiammazione nel lungo periodo.

Nel frattempo, la regola per proteggere il nostro secondo cervello resta quella di ridurre al minimo snack confezionati, cibi pronti e bevande zuccherate, privilegiando alimenti freschi, ricchi di fibre e cibi fermentati per nutrire i batteri alleati della nostra longevità.

Questa scoperta non solo cambia il modo in cui concepiamo la prevenzione delle malattie, ma sottolinea anche l’importanza di un’alimentazione sana e consapevole per mantenere il benessere del nostro intestino e,