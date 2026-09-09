Dirigenza sanitaria: bozza completa del Ccnl presentata all’Aran

Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per l’Area Sanità 2025-2027 è al centro delle attenzioni in questi giorni. Nella sede dell’Aran a Roma, il 9 settembre, si è tenuta una nuova sessione di confronto tra le parti coinvolte. Questo accordo riguarda i dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale.

Una data cruciale è stata fissata: il prossimo 22 settembre l’Aran presenterà al tavolo negoziale con i sindacati una bozza completa del contratto che includerà l’intera parte economica. Questo testo sintetizzerà il lavoro svolto nelle precedenti sessioni e servirà come base per valutare le condizioni per raggiungere un accordo definitivo.

Le questioni chiave all’ordine del giorno

La sessione di oggi ha affrontato alcune delle questioni più rilevanti per la dirigenza sanitaria. Tra i temi trattati:

Sistema delle relazioni sindacali un aspetto cruciale per garantire un dialogo costruttivo tra le parti

un aspetto cruciale per garantire un dialogo costruttivo tra le parti Disciplina degli incarichi dirigenziali regole chiare per assegnare e gestire i ruoli di responsabilità

regole chiare per assegnare e gestire i ruoli di responsabilità Regolamentazione delle ferie condizioni e modalità per il godimento dei periodi di riposo

condizioni e modalità per il godimento dei periodi di riposo Fondi per la componente accessoria della retribuzione risorse destinate a premi e benefit aggiuntivi

Nonostante i progressi, restano ancora alcuni nodi da definire come ha sottolineato il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo. “Non è possibile anticipare i tempi della firma – ha spiegato Naddeo – ma avere sul tavolo un testo completo è il passaggio necessario per capire a che punto siamo e verificare concretamente le condizioni per arrivare alla chiusura del contratto.”

Un traguardo importante per la dirigenza sanitaria

Se sottoscritto, il CCNL dell’Area Sanità 2025-2027 sarà il primo contratto della dirigenza pubblica chiuso nella nuova tornata contrattuale, dopo le intese già raggiunte nei quattro comparti. Questo rappresenta un risultato di particolare rilievo per la dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, che attende con interesse gli sviluppi delle trattative.

Il percorso verso il rinnovo contrattuale è complesso e richiede un attento bilanciamento tra le esigenze delle parti coinvolte. La presentazione della bozza completa il 22 settembre rappresenta un passo fondamentale verso la conclusione di questo importante accordo.