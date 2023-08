Per tornare in forma e dimagrire correttamente non è consigliabile rinunciare a determinati piatti. Bisogna soltanto fare attenzione ad alcuni alimenti e cibi in modo da non ingrassare. Per esempio, la pasta non è abolita, ma si può consumare in modo corretto. Scopriamo alcuni dei primi piatti light da consumare in un regime dietetico per stare bene con gusto e poche calorie.

Primi piatti light

Nel momento in cui si segue una dieta, un regime dimagrante, è necessario capire quali sono i cibi e gli alimenti che è possibile consumare e portare in tavola in modo da non mettere su peso. Non è necessario rinunciare ai primi piatti, come molti pensano. La cosa importante è limitare l’alimentazione.

Gli stessi esperti raccomandano di mangiare di tutto, ma poco, quindi senza abbondare con le porzioni. Sempre secondo gli stessi nutrizionisti nel campo dell’alimentazione, nessun tipo di cibo fa dimagrire o ingrassare, perché molto dipende da quale alimento si consuma e anche dal condimento che può essere più o meno salato.

In tal senso, un piatto di pasta con le verdure come zucchine o carote, per esempio, non si può paragonare a un altro magari condito con la panna e il formaggio, anche per un quantitativo di calorie superiori. Consumare primi piatti light aiuta poiché permette di dimagrire, senza rinunciare al gusto e con poche calorie.

Non è quindi necessario dover rinunciare al primo piatto che può essere la pasta o il risotto, ma la cosa importante è scegliere bene nel modo giusto.

Primi piatti light: consigli e idee

Sono davvero tanti i primi piatti light che si possono provare per non rinunciare alla bontà e non ingrassare. Un esempio in tal senso è la pasta con il pesce, una ricetta molto facile anche da preparare e cucinare. Sono sufficienti degli spaghetti e del pesce spada affumicato da condire con dell’olio, del sale e del pepe per un piatto sfizioso e con poche calorie.

Un altro piatto ottimo da consumare in un percorso dimagrante potrebbe essere la pasta come le penne da condire con dei funghi e del formaggio spalmabile light. Un piatto davvero semplice da realizzare e portare in tavola con pochi grassi, gustoso, ma senza eccessi ed evitando di abbuffarsi eccessivamente.

Il riso con le verdure, ma anche gli spaghetti con zucchine e carote, insieme alla pasta fredda, tipica dell’estate, sono solo alcuni dei primi piatti light che è possibile consumare in un regime dietetico per essere in forma senza rinunce. Si può attingere anche ad alcune ricette della cucina e dieta mediterranea per preparare sempre alimenti gustosi e dietetici.

