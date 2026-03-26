Primo caso umano H9N2 in Italia: rischi, sorveglianza e consigli pratici

Negli ultimi anni l’attenzione verso l’influenza aviaria è cresciuta dopo sporadiche segnalazioni di infezioni in persone e in alcuni mammiferi. Il caso umano identificato in Lombardia riguarda un’infezione da virus A(H9N2) di origine animale, riportata in una persona fragili proveniente da un paese extraeuropeo e attualmente ricoverata. È importante ricordare che questo ceppo è considerato a bassa patogenicità, ma il rilevamento evidenzia la necessità di monitoraggio e coordinamento tra servizi sanitari e veterinari.

L’influenza aviaria è un gruppo di infezioni virali che interessa principalmente gli uccelli, in particolare i volatili acquatici selvatici, che fungono da serbatoi naturali. Questi animali possono diffondere il virus nell’ambiente tramite feci e secrezioni, con il potenziale di contagiare anche pollame da allevamento e, occasionalmente, altri mammiferi. La comparsa di un caso umano, benché rara, ricorda che la sorveglianza rimane un elemento cruciale per contenere eventuali focolai e valutare tempestivamente i rischi.

Come avviene la trasmissione e quali sono i rischi

La modalità principale di contagio dagli animali all’uomo avviene per inalazione di particelle solide o liquide contaminate, ad esempio in presenza di pollame o ambienti infetti. L’Esposizione diretta ad animali malati o ai loro prodotti aumenta il rischio, mentre non esistono conferme di una stabile trasmissione uomo-uomo per i ceppi finora osservati. Le autorità europee, tra cui l’ECDC, valutano il rischio per la popolazione generale come basso, che può salire a moderato per chi lavora in allevamenti o è esposto professionalmente a soggetti infetti.

Alimenti, prodotti animali e precauzioni

Secondo l’EFSA non c’è evidenza che il consumo di carne ben cotta trasmetta l’infezione: le norme di sicurezza e i protocolli per l’abbattimento e lo smaltimento riducono l’esposizione. Episodi come il ritiro di lotti di latte crudo contaminato da H5N1 negli Stati Uniti mostrano però la necessità di controlli mirati su prodotti non trattati. Le misure di biosicurezza in allevamento e la corretta gestione degli alimenti rimangono linee difensive essenziali per minimizzare il rischio.

Perché alcuni ceppi destano preoccupazione

I virus aviari possiedono una notevole capacità di mutare e, in alcuni casi, di adattarsi a nuove specie. Il H5N1 è un esempio noto: a partire dagli inizi degli anni 2000 sono stati diagnosticati nel mondo circa un migliaio di casi umani, con un tasso di letalità elevato che in letteratura viene indicato intorno al 50% in contesti dove sono identificati soprattutto i casi più gravi. Nel 2026 sono stati segnalati una settantina di casi negli Stati Uniti, con un decesso; questi numeri illustrano come la gravità possa variare in base ai sistemi di sorveglianza e alla selezione dei casi.

H9N2: un ceppo meno aggressivo ma monitorato

Il ceppo H9N2, responsabile del caso umano in Lombardia, ha finora mostrato una patogenicità inferiore: nel mondo sono stati registrati circa 170 casi umani. Nonostante la minore aggressività, la possibile trasmissione ad altri mammiferi, inclusi bovini e gatti, e la capacità di mutazione rendono necessaria una sorveglianza continua per intercettare eventuali cambiamenti biologici del virus.

Sorveglianza e misure adottate in Italia

In Italia il monitoraggio degli animali è gestito dai servizi veterinari regionali con il supporto di istituti specializzati, mentre la sorveglianza umana è coordinata dall’ISS tramite la rete RespiVirNet. Questa rete raccoglie dati clinici e diagnostici da laboratori sentinella per intercettare sindromi simil-influenzali e casi sospetti da virus aviari. Il principio operativo è il modello One Health, che integra informazioni provenienti da salute umana, animale e ambiente per una risposta più efficace.

Interventi pratici e collaborazione istituzionale

Le verifiche cliniche e l’identificazione rapida dei contatti del caso sono state effettuate secondo protocolli consolidati. A livello europeo la Commissione UE, l’ECDC, l’EFSA e i laboratori di riferimento collaborano per linee guida su prevenzione e controllo nei focolai. In Italia progetti e sinergie tra ISS, istituti zooprofilattici e centri universitari garantiscono lo scambio tempestivo di informazioni e il mantenimento di capacità diagnostiche sul territorio.

Consigli pratici per cittadini e proprietari di animali

Per la popolazione generale il rischio resta contenuto, ma alcune semplici precauzioni aiutano a ridurlo ulteriormente: evitare il contatto con uccelli selvatici vivi o morti, non somministrare ai propri animali domestici carne cruda o visceri provenienti da allevamenti non controllati e rispettare le norme igieniche nella manipolazione degli alimenti. Chi lavora in allevamenti dovrebbe seguire rigorose misure di protezione individuale e segnalare tempestivamente eventuali animali malati.

In sintesi, il rilevamento di un caso umano di H9N2 in Italia è un monito alla vigilanza ma non indica una emergenza immediata per la popolazione. La combinazione di sorveglianza, controlli sui prodotti animali e buone pratiche igieniche rappresenta la difesa più efficace per contenere i rischi e proteggere la salute pubblica.