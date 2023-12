Gli jalapeños sono un superfood potente ed efficace, proveniente dal Messico, di cui vi stupirete. Questi peperoni piccanti hanno tante proprietà e benefici, eccoli svelati tutti.

Proprietà e benefici degli jalapeños

I peperoncini jalapeño, alimento tipico dell’America centrale e del Messico, non solo aggiungono un sapore dolce e piccante a una serie di cucine ma vantano anche una serie di proprietà benefiche per la salute generale del nostro organismo. Alcuni poco noti, ecco i principali benefici degli jalapeños:

Fonte di nutrienti;

Sostengono il sistema immunitario;

Può favorire la perdita di peso;

Previene il cancro;

Antidolorifico naturale;

Aiuta a combattere le infezioni;

Migliorano la salute del cuore e della pressione sanguigna.

Il frutto dalle note dolci e speziate è un’aggiunta popolare a molti piatti tradizionali in tutto il mondo. Oltre al loro aroma i jalapeños sono ricchi di sostanze nutritive come le vitamine A, C, K e B6, il magnesio, le fibre, il carotene (un antiossidante) e un principio attivo noto come capsaicina, che offre una miriade di benefici per la salute.

Uno dei più noti benefici del jalapeños per la salute è la sua capacità di combattere 40 tipi di cellule tumorali. I jalapeños sono ricchi di vitamina C e capsaicina, note per la loro capacità di combattere i radicali liberi, che possono innescare lo sviluppo di cellule cancerogene.

Un altro vantaggio del consumo degli jalapeños è la fonte di nutrienti essenziali. I jalapeños contengono vitamina C e vitamina B6 mentre la vitamina C è un antiossidante che combatte i danni dei radicali liberi e mantiene la pelle giovane e compatta, inoltre la vitamina B6 è un nutriente essenziale coinvolto in oltre 140 reazioni corporee, tra cui la riduzione dei sintomi della depressione e dell’Alzheimer e il trattamento dell’anemia.

Benefici degli jalapeños: le proprietà principali

Cosa sono gli jalapeños e quali benefici hanno? Come anticipato, questo cibo tipico messicano vanta numerose proprietà importanti per l’organismo. Caratterizzati dal colore che va dal verde al rosso a seconda della maturazione che si vuole far raggiungere, è molto piccante.

Nell’Jalapeno è forte la presenza al suo interno di vitamina C che aiuta la sintesi naturale del collagene nel corpo, apportando benefici per la pelle e le ossa; mantiene alte le difese immunitarie contro le malattie infettive e favorisce l’eliminazione dei radicali liberi. La presenza di acido ascorbico lo rende un valido alleato nella cura di raffreddori, sinusiti e bronchiti.

E ancora contiene alte quantità di: vitamina A (36%), piroxidina (32%), vitamina E (24), Vitamina K (15%).

Le ricerche suggeriscono che il consumo di jalapeños può aiutare la perdita di peso stimolando il metabolismo e riducendo l’appetito. Infine i jalapeños possono anche rallentare la crescita di batteri e infezioni grazie alle loro proprietà antimicrobiche e antibatteriche.