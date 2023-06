L’inquinamento atmosferico è un argomento di grande tendenza anche in ambito cosmetico, associato all’attivazione dei meccanismi d’invecchiamento precoce. Come proteggere il viso? Ecco alcuni consigli e trucchetti utili.

Come proteggere il viso dall’inquinamento atmosferico: consigli e trucchetti utili

Sempre più spesso sentiamo parlare di cosmetici anti-pollution proprio a difesa della pelle del viso, soprattutto, in quanto l’inquinamento atmosferico dato dallo smog rovina la pelle alla lunga e influenza l’invecchiamento.

Pelle e inquinamento: un’accoppiata che provoca effetti a medio e lungo termine molto preoccupanti. Gli ultimi studi dermatologici hanno evidenziato, infatti, che c’è una relazione tra lo smog e i segni visibili di invecchiamento, come linee di espressione e discromie. L’inquinamento aumenta, inoltre, le impurità che si depositano sull’epidermide giorno dopo giorno.

Gli effetti dell’inquinamento sulla pelle possono essere sia diretti, cioè provocati dal contatto dell’inquinante, che indiretti generati attraverso le modificazioni del clima indotte da alcune sostanze.

Particolarmente dannosi sono gli inquinanti atmosferici emessi dal traffico automobilistico e dagli insediamenti industriali. Ecco alcuni consigli per tutelare la pelle.

Per proteggere la pelle dall’inquinamento è essenziale rafforzare la barriera cutanea, mantenendola idratata. In questo modo la pelle svolge meglio la sua naturale funzione di difesa dalle aggressioni esterne.

Scegli una crema antiossidante che contenga principi attivi capaci di filtrare gli agenti inquinanti, riducendone così l’impatto sulla cute. L’acido ialuronico, il Coenzima Q10, polifenoli, vitamine antiradicali liberi, come la C e la E, oli e burri vegetali.

Gli effetti dannosi dei raggi UV sono potenziati dal sole, per questo è importante non dimenticare di indossare un filtro solare, meglio se studiato per l’utilizzo in città. Una buona crema solare da giorno ha al suo interno giù filtri anti UV da applicare ogni mattina anche quando il sole sembra non esserci.

Proteggere il viso dall’inquinamento atmosferico?Consigli

La tecnologia anti-pollution, associata ai cosmetici, nasce tra il 2017 e il 2018 in funzione della crescente quantità di inquinanti presenti nell’aria che ostruiscono i pori e la pelle innescando un sottostante stress ossidativo.

I prodotti anti-pollution sono caratterizzati da principi attivi che si ottengono da sostanze naturali. Tali prodotti si possono accomunare in base alla loro attività sulla cute in:

Purificanti, evitano la deposizione di tossine mediante l’azione di licopene ed estratto di moringa;

Lenitivi, agiscono sulla pelle con un effetto calmante e riportano l’equilibrio del Ph cutaneo;

Anti-ossidanti, contrastano lo sviluppo di radicali liberi e sono principalmente: vitamine A e C, peptidi e flavonoidi;

Idratanti, potenziano l’effetto barriera soprattutto espletato da fosfolipidi e ceramidi.