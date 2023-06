Gigi Hadid, supermodella statunitense richiesta dai brand di tutto il mondo, ha da poco compiuto 28 anni ma ha già una carriera eccezionale nella moda. Sorella maggiore dell’altra top model Bella Hadid, ecco i suoi segreti di bellezza.

La beauty routine di Gigi Hadid: i segreti di bellezza della supermodella

Gigi Hadid, modella classe 1995 nata a Los Angeles, in California, è figlia dell’operatore immobiliare palestinese Mohamed Hadid e dell’ex modella olandese Yolanda Foster. Gigi ha una sorella minore Bella anche lei top model e un fratello minore, Anwar Hadid.

Tra le modelle più pagate al mondo, voluta da brand come Dsquared2, Max Mara, Moschino e Fendi, solo per citarne alcuni, Gigi ha già una bambina di tre anni avuta dall’ex compagno il cantante inglese Zayn Malik con il quale si è lasciata dopo poco dal parto.

Ma come fa ad apparire sempre così in forma con una pelle levigata e senza imperfezioni? Gigi Hadid parte avvantaggiata con occhi azzurri ghiaccio e capelli biondi nonché un fisico naturalmente da modella. Ma cura tantissimo la sua pelle tra uno shooting e un set.

La routine della cura della pelle di Gigi Hadid è semplice ma efficace. Poiché la supermodella ha la pelle secca tutto l’anno, l’obiettivo principale del suo regime di bellezza è l’idratazione.

Durante la gravidanza, la top model ha iniziato a cercare prodotti perfetti per la sua skincare routine. Questo l’ha portata alla scoperta di Oliveda, un marchio che utilizza estratti di olivo per tutti i suoi prodotti.

I loro prodotti hanno una consistenza più leggera, quindi li cambia in inverno, poiché la modella ha la pelle secca. Tuttavia, è sorprendente che la top model americana preferisca i prodotti per la cura della pelle della farmacia rispetto a quelli di fascia alta.

La skincare di Gigi parte dal latte detergente invece di un detergente per il viso poiché è più delicato per la sua pelle secca. Come la modella afferma nel video di Vogue, ha la pelle secca tutto l’anno e questo prodotto assicura che la naturale barriera idratante della sua pelle rimanga equilibrata mentre rimuove tutto lo sporco e le impurità.

Secondo prodotto: crema per restituire idratazione alla pelle dopo averla detersa. La crema idratante della Hadid ha una formula ad assorbimento rapido, quindi non lascia la pelle appiccicosa.

La formula è infusa con cinque diversi tipi di ceramidi per idratare in profondità la pelle. Aiutano anche a rafforzare la barriera cutanea e a favorire l’elasticità della pelle.

La beauty routine di Gigi Hadid: come cura la sua pelle?

Gigi Hadid prosegue la sua semplice ma efficace routine di bellezza perlopiù con prodotti Oliveda. Invece di usare il siero prima della crema idratante, la top model lo mescola con la sua crema idratante per combinare due passaggi in uno.

Questo è un ottimo consiglio della routine di cura della pelle per le persone che sono impegnate e hanno poco tempo. Infine, il trattamento include un tocco alle labbra prima di truccarsi. Questo aiuta le sue labbra a rimanere morbide e idratate mentre applica il trucco.

Con la pelle secca, è importante incorporare un prodotto per la cura delle labbra nel regime poiché le labbra tendono a seccarsi più spesso rispetto al resto del viso. Una routine abbastanza facile anche da replicare per chi ha la pelle secca come Gigi Hadid.