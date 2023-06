Quante volte ci ritroviamo le cuticole rigide e che si sollevano? E’ fastidiosissimo ma non disperate. Esiste un olio fai da te, da provare a casa, per ammorbidirle. Ecco la ricetta.

Come ammorbidire le cuticole? La ricetta dell’olio fai da te

L’olio per cuticole è molto importante per la cura delle mani. Esistono diversi prodotti in commercio per la cura delle cuticole che le rendono morbide, ma se vogliamo qualcosa di completamente naturale e fatto in casa possiamo preparare un olio per cuticole fai da te. Ecco la ricetta da seguire.

Questi gli ingredienti necessari per realizzare un olio per cuticole fai da te:

2 ml olio di oliva (circa 40 gocce).

2 ml olio di mandorle dolci oppure olio di jojoba (circa 40 gocce).

4 gocce olio essenziale di limone.

Se preferite è possibile aggiungere anche 5 gocce di vitamina E sotto forma di olio e 1 ml olio di ricino (circa 20 gocce).

Come si procede? Prima di iniziare prendi un contenitore che ti servirà per preparare il composto, un contagocce e una bottiglietta dove andrai a conservare l’olio per cuticole:

Versa l’olio di oliva nel contenitore;

aggiungi l’olio di mandorle dolci (oppure l’olio di jojoba);

unisci le 4 gocce di olio essenziale al limone;

mescola bene per amalgamare gli oli;

versa il liquido ottenuto in una bottiglietta vuota, che si possa chiudere con tappo.

Puoi conservare l’olio per cuticole all’interno un piccolo flacone di vetro con contagocce oppure puoi utilizzare una bottiglietta di smalto vuoto, perfettamente ripulita con l’uso di un solvente.

Olio fai da te per ammorbidire le cuticole: ecco come fare

L’olio per cuticole preparato a casa si utilizza almeno una volta al giorno, preferibilmente la sera prima di andare a dormire per far in modo che il prodotto penetri perfettamente e ristrutturi le pellicine.

Bisogna applicarne una goccia o una spennellata sulle pellicine che circondano le unghie e massaggiare con movimenti circolari per pochi minuti.

L’olio si assorbe rapidamente, ma occorre qualche minuto in più nella variante ricca e nutriente. Se le cuticole sono molto secche o necessitano di un’ulteriore cura, utilizzare l’olio due volte al giorno.