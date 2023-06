Punture di cimici dei letti: come difendersi naturalmente

Alcuni insetti possono entrare nella casa o nelle stanze e depositarsi tra materassi e cuscini. Si tratta delle cimici dei letti, insetti che possono causare delle punture e dei ponfi nelle braccia o gambe. Per evitare di avere queste chiazze lungo il corpo, è bene evitare le loro punture con metodi adatti che le allontanano. Vediamo quali sono.

Punture di cimici dei letti

Possono essere alquanto fastidiose e ci si rende conto della loro presenza al mattino appena svegli con dei ponfi su braccia e gambe. Sono bolle dovute alle punture di cimici dei letti, insetti che, come dice il nome, compaiono in stanze o camere d’albergo. Si riconoscono facilmente perché sono di colore rosso.

Alcune volte possono durare fino a una settimana e hanno dimensioni che arrivano fino a 6 cm. Bisogna dire che questi insetti che si presentano e palesano soprattutto durante la notte dal momento che in questa fascia oraria si nascondono, pungono e non mordono. Sono delle punture indolori, ma alquanto pruriginose e fastidiose.

Le cimici dei letti sono parassiti dell’uomo e tendono a pungere perché si nutrono del sangue umano. Tendono ad annidarsi e manifestarsi soprattutto nei luoghi dove si riposa e sono note anche con altri nomi come cimice del materasso, ma in ogni caso hanno un nome che richiama sempre il letto.

Si annidano e agiscono soprattutto durante la notte. I ponfi e le punture non sono dolorosi, ma in alcuni casi possono dare adito a reazioni più o meno intense, quindi è sempre bene fare attenzione.

Punture di cimici dei letti: come difendersi

Per evitare che le cimici dei letti possano agire con le loro punture e, quindi arrivare a pungere, è bene proteggersi. Per poterlo fare, bisogna capire come allontanare questi insetti in modo che evitino di entrare in casa e quindi invaderla. Si consiglia di pulire molto bene gli spazi dove possono nascondersi con l’ausilio di un aspirapolvere.

Considerando che spesso le cimici dei letti giungono dalle valigie dopo una vacanza, si consiglia di provare a disfarla lontano dalla camera da letto, ma in un luogo neutro. È molto importante controllare anche le proprie cose poiché possono intrufolarsi anche nelle borse o zaini.

Alcuni rimedi fai da te possono fare in modo di allontanare le cimici dei letti. Per esempio, l’olio di Neem, insieme a soluzioni come erbe aromatiche, impedisce di farle entrare e quindi invadere la casa o la camera da letto.

