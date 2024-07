Punture di zanzare: come si possono evitare naturalmente

Le zanzare possono tramutarsi in un incubo in quanto in grado di trasformare pomeriggi e serate lieti estive in qualcosa di fastidioso. Oltre a prevenire la presenza di questi insetti, bisogna anche fare attenzione alle punture di zanzare e ai possibili pomfi. Vediamo come intervenire e cosa fare in concreto con rimedi e repellenti adatti.

Punture di zanzare

Sono sicuramente una delle insidie maggiormente fastidiose e noiose della stagione estiva per cui è bene fare particolare attenzione alle punture di zanzare che sopraggiungono soprattutto la sera quando questi insetti tendono ad agire di più. Essendo ghiotte di sangue umano, tendono a colpire lo strato più superficiale dell’epidermide arrivando poi a grattarsi.

Non appena la zanzara ha colpito ecco che la pelle comincia ad apparire pruriginosa portando così a grattarsi anche in maniera rapida. Succede perché le punture di questi insetti portano a rilasciare istamina, un rimedio coinvolto nei fenomeni allergici e infiammatori. L’istamina è poi la causa di arrossamento e di pomfo nell’area interessata.

Non bisogna sottovalutare le punture di zanzare soprattutto se colpiscono i bambini e gli anziani. In alcuni casi, specie i più gravi, si corre il rischio di reazione allergica, shock anafilattico e anche sanguinamento. La prevenzione e la protezione sono, come succede spesso, le armi migliori per difendersi da questi insetti.

Punture di zanzare: cosa fare

Per evitare le punture di zanzare e quindi avere braccia e gambe arrossate e con pomfi a causa di questi insetti bisogna agire immediatamente. Per prima cosa sarebbe meglio avere con sé sempre degli stick o dei repellenti da applicare sulle braccia o gambe ogni volta che si decide di fare una passeggiata all’aperto proprio per proteggersi.

In casa sarebbe meglio installare e montare delle zanzariere alle finestre o porta finestra proprio per evitare che possano invadere la casa. Le lampade antizanzare sono un ulteriore rimedio anche perché possono essere particolarmente attratte dalla luce di questa lampada invece dalla pelle dell’uomo.

Mai sostare vicino a fiumi o stagni dal momento che questi insetti amano particolarmente le aree umide e quindi potreste essere i soggetti preferiti e pronte a colpire. Per le punture di zanzare sarebbe utile applicare del ghiaccio avvolto da un panno umido nella zona del pomfo dal momento che il freddo ha un effetto calmante.

Un altro consiglio utile è evitare di indossare capi dai colori scuri come il nero e il rosso che attira le zanzare. Sono consigliati e raccomandati tonalità chiare e pastello per cui le zanzare staranno alla larga da voi evitando così le punture.

