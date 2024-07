Si possono mangiare le noci nella dieta? Il parere della scienza

In ogni dieta variegata e ben bilanciata è sempre consigliata la frutta da assumere in almeno cinque porzioni. Bisogna però anche capire quale sia la frutta maggiormente indicata e quella secca va bene in quanto aiuta a mantenere il controllo del peso. Vediamo le proprietà nutrizionali delle noci e come poterle assumere per dimagrire.

Si possono mangiare le noci nella dieta?

Si dice spesso che la frutta secca possa essere ritenuta un alimento particolarmente efficace nella lotta ai chili di troppo e nella riduzione del peso corporeo. Infatti nelle diete è spesso consigliato assumere delle mandorle, nocciole come spezza fame o spuntino del pomeriggio o della mattina proprio per non arrivare affamati.

In base al parere dei nutrizionisti e delle ricerche scientifiche, il consumo di mandorle e di noci, in particolare, ha una marcia in più nella lotta al peso. Spesso questo tipo di frutto e la frutta secca in particolare le noci, sono spesso demonizzate dal momento che porterebbero ad ingrassare ma in realtà non è così.

Si tratta infatti di un falso mito. Un alimento che è ricco di proteine e grassi sia monoinsaturi che polinsaturi, oltre a contenere Omega 3 e Omega 6. Contiene poi una serie di minerali come potassio, calcio, ferro e magnesio che sono tutti facilmente assorbibili. Al suo interno si trovano anche vitamine e flavonoidi, quindi un alimento completo dal punto di vista nutrizionale.

Proprio per tutti questi nutrienti le noci sono un alimento adatto da inserire all’interno di una dieta anche perché migliorano le funzioni cognitive. Nell’ambito sportivo poi sono particolarmente apprezzati dal momento che consumare questo frutto va a migliorare l’energia e di conseguenza le prestazioni dopo ogni allenamento o gara.

Si possono mangiare le noci nella dieta? Quante consumarne

Considerando che le noci sono assolutamente ammesse all’interno di un regime dietetico bisogna capire quale è la porzione più indicata. A tal proposito, viene in aiuto la scienza grazie a una ricerca pubblicata che conferma che questo frutto permette di regolare il peso e di conseguenza fa bene assumerlo.

Non solo va a migliorare la forma fisica, ma aiuta anche ai fini dell’energia. Sono diversi gli studi e le ricerche fatte a tal proposito. Alcuni affermano che consumare frutta a guscio non aumenta la circonferenza vita quindi non si corre il rischio di ingrassare. Secondo un altro studio i soggetti che hanno assunto frutta a guscio non sono ingrassati e hanno mantenuto un peso stabile.

Secondo il parere delle ricerche scientifiche e degli studi effettuati, sarebbe meglio, per evitare di ingrassare, assumere tra i 30 e i 60 mg di noci al giorno. Sono l’ideale da aggiungere nell’ambito di una dieta equilibrata e ben bilanciata magari a fine pasto o come spuntino di metà mattina o della merenda.

