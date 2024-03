Puzza delle cimici: come evitarla con i giusti rimedi

Dal mese di ottobre cominciano a entrare in casa le cimici, insetti facilmente riconoscibili per il continuo sbatacchiare, ma anche per la puzza che emanano. Per allontanare la puzza delle cimici bisogna prima di tutto evitare di farle entrare in casa adottando metodi e soluzioni naturali. Scopriamo insieme come fare e i rimedi maggiormente indicati.

Puzza delle cimici

Gli insetti come le cimici sia la specie verde che la marrone sono molto facili da riconoscere. Questi insetti sono riconoscibili per via della puzza che emanano e che sembra non andarsene, soprattutto se entra in contatto con la pelle, gli oggetti, le superfici dove si posano e anche i vestiti.

In natura ne esistono due specie: quella verde che è molto più comune e nota e l’altra marrone conosciuta anche come cimice asiatica. La puzza delle cimici è infatti un segno della loro presenza in casa sia durante il periodo autunnale ma anche invernale. Questi insetti emanano questo olezzo come arma di difesa dagli animali e dai predatori.

Non appena questo insetto comincia a sentirsi minacciato o anche solo sfiorato oppure schiacciato, ecco che comincia ad attivare le ghiandole odorifere che producono appunto la puzza delle cimici.

Per gli esseri umani questi insetti non sono affatto pericolosi, ma nel momento in cui comincia ad attivarsi questo meccanismo di difesa può risultare difficile eliminare l’odore dalle mani e dalle superfici dove questo insetto si è posato.

Puzza delle cimici: rimedi

Per combattere infatti la puzza delle cimici che questi insetti rilasciano è bene adottare alcuni rimedi e soluzioni che siano adeguate. Nel caso rimanesse traccia del loro olezzo che è molto forte, bisogna agire in modo da evitare danni e odori nauseabondi.

A tal proposito, si consiglia di arieggiare immediatamente qualsiasi stanza della casa aprendo sia porte che finestre e pulire a fondo le varie superfici con dei prodotti detergenti. Pulire le superfici dove questi insetti sono entrati in contatto permette di evitare la loro presenza e fare in modo quindi che si allontanino.

Per cercare di allontanare e cacciare via la puzza delle cimici bisogna agire con dei detergenti che non siano aggressivi. Sono consigliati dei rimedi come delle soluzioni a base di aceto, acqua e detersivo per i piatti da inserire in un flacone per poi spruzzare lungo tutte le vie di fuga o d’ingresso di questi insetti.

Altri rimedi naturali altrettanto efficaci per cacciare sono sicuramente l’uso dell’aglio da spargere sulle fioriere del balcone o disseminare gli angoli dove possono entrare oppure la menta dal momento che questa erba aromatica, così come altre, le allontana.

Puzza delle cimici: repellente

Per allontanare in maniera definitiva la puzza delle cimici, oltre a questi rimedi naturali che possono avere un effetto non a lungo termine, è possibile optare per una soluzione duratura ed efficace. Si tratta di un repellente come Ecopest Home che, grazie all’interferenza magnetica e agli ultrasuoni, aiuta proprio ad allontanare questi insetti da casa.

Con questo repellente dalle dimensioni standard e compatte, quindi non ingombrante, qualsiasi insetto tende ad allontanarsi dalla propria abitazione. Questo repellente funziona molto bene dal momento che agisce su una superficie di 250 mq garantendo così la sicurezza totale per gli esseri umani animali domestici.

Un repellente del genere poi è efficace non soltanto per quanto riguarda insetti come le cimici, ma anche verso gli altri parassiti quali le formiche, le zanzare, le vespe, i pesciolini d’argento, compreso i roditori.

Si distingue poi per essere una formula ecologica e quindi priva di qualsiasi effetto collaterale o danno. È silenzioso, non disturba e adatto da portare ovunque anche per le sue dimensioni.

