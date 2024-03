Da’Vine Joy Randolph, attrice e cantante statunitense, è la vincitrice dell’Oscar 2024 come migliore non protagonista per ‘The Holdovers’. Ecco la sua skincare routine.

La skincare routine di Da’ Vine Joy Randolph

Da’Vine Joy Randolph è la migliore attrice non protagonista per il film The Holdovers – Lezioni di vita di Alexander Payne. Agli Oscar 2024 ha battuto Emily Blunt, candidata per Oppenheimer, Jodie Foster (Nyad – Oltre l’oceano), Danielle Brooks (Il colore viola) e America Ferrera (Barbie). Ma chi è Da’Vine? Attrice e cantante statunitense ha raggiunto l’apice del successo nel 2024. Si è aggiudicata il Golden Globe, il Critics Choice Award, il Premio BAFTA, lo Screen Actors Guild Award e ora il Premio Oscar.

Trentasette anni, nata a Philadelphia, Da’Vine Joy diplomata in recitazione all’Università di Yale, ha debuttato a Broadway con il musical Ghost. Dopo il teatro per lei ci sono stati la tv con la serie Selfie, il cinema con La festa prima delle feste e The lost city al fianco di Sandra Bullock e Channing Tatum e dal 2021 è nel cast della serie Only murders in the building. La 37enne prima degli Oscar ha rivelato come si è presa cura della sua pelle.

L’attrice e cantante statunitense ha rivelato come ha curato la sua pelle prima degli Oscar 2024. La truccatrice di Randolph, Sheika Daley, ha preparato sulla sua pelle un sottile strato di Lancôme Absolue The Serum, aggiungendo Lancôme Absolue Soft Cream Moisturizer per un colorito sano. Ha anche scolpito il viso utilizzando un trio di Fae Gym: lo strumento EMS Facegym Pro insieme alla Weighted Face Ball e Multi-Sculpt per un massaggio delicato. Insieme, questi strumenti “riducono il gonfiore” e “creano una definizione naturale sugli zigomi e sulla mascella”.

Con il suo look classico e glamour, Joy Randolph sembrava in tutto e per tutto la star che davvero è. “Per così tanto tempo ho sempre desiderato essere diversa”, ha detto l’attrice americana. E ora, fiera di se stessa finalmente, è pronta a conquistarsi il suo posto nel mondo di Hollywood.

Da’Vine Joy Randolph e la skincare routine: segreti di bellezza

Da’Vine Joy Randolph, attrice e cantante statunitense, è arrivata al successo in ruoli secondari in primis con la serie mystery-comedy Only Murders In The Building, accanto a Steve Martin, Selena Gomez. Poi agli Oscar 2024 Randolph ha scalato la vetta cinematografica, vincendo come miglior attrice non protagonista grazie al ruolo della cuoca Mary Lamb nella commedia di Alexander Payne The Holdovers – Lezioni di vita. Da’Vine è anche conosciuta dai colleghi per la sua tenacia e il duro lavoro dietro un’immedesimazione perfetta.

La 37enne americana ha rivelato alcuni segreti di bellezza per mantenere il suo aspetto radioso, luminoso e perfetto per i riflettori. Ecco la sua skincare routine. Joy Randolph inizia la skincare routine preparando la sua pelle con la maschera in tessuto Advanced Génifique Hydrogel per un aspetto sano e luminoso. Secondo step, applica uno strato sottile di Absolue Revitalizing & Brightening Soft Face Cream per idratare la pelle, in più aggiunge Absolue Revitalizing Anti-Aging Eye Cream come contorno occhi per aggiungere un surplus di idratazione sotto il occhi. Infine conclude la skincare applicando un burro cacao Nutrix Royal Body Butter per donare alla pelle un aspetto nutrito e luminoso.

“Per tanto tempo ho voluto essere diversa invece mi sono resa conto di dover essere solo me stessa. Vi ringrazio per quando ero l’unica ragazza nera nella mia classe, e per quando mi avete vista quando ero invisibile”, ha così detto Da’Vine Joy nel suo discorso di premiazione agli Oscar 2024. La sua carriera è tutta in ascesa.