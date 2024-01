Il cibo è fonte di felicità e buonumore, lo dice la scienza. Esistono, infatti, alimenti specifici che contengono serotonina, l’ormone della felicità. Ecco quali alimenti contengono maggiore serotonina.

Quali alimenti contengono la serotonina?

E’ ormai noto secondo la scienza che il cibo influisce anche sul nostro stato mentale, e non solo fisico. L’alimentazione ha un ruolo fondamentale sulla produzione di particolari neurotrasmettitori coinvolti in diverse funzioni corporee, tra le quali, appunto, l’umore. In molti alimenti sono presenti sostanze capaci di agire sui neurotrasmettitori che veicolano le informazioni fra le cellule del sistema nervoso come la serotonina, la noradrenalina e la dopamina.

In particolare, per aumentare i livelli di serotonina, ossia l’ormone della serenità e del benessere, è necessario introdurre nella tua dieta il triptofano, un amminoacido essenziale, presente in alcuni comuni alimenti, come frutta a guscio, tuorlo d’uovo, ma anche carni di pollo e tacchino, pesce azzurro e formaggi. Ecco gli alimenti principali che contengono la serotonina, per migliorare l’umore.

Partendo dai carboidrati, quelli complessi facilitano il trasporto del triptofano nell’organismo: via libera ai prodotti integrali, ai legumi come lenticchie e piselli, alle patate contenenti amido. Tra gli alimenti di origine animale, possono rappresentare un valido aiuto le uova, il latte e i latticini in generale.

Dentro i vegetali, invece, è possibile trarre il maggiore apporto di serotonina attraverso alcuni frutti freschi come le banane, le ciliegie, le prugne, l’ananas e i kiwi, ma anche le noci e le mandorle.

Tra le verdure preferite quelle a foglie verdi e i pomodori: contengono triptofano anche i semi di soia, di sesamo e di girasole. Infine il cioccolato, soprattutto quello fondente, rappresenta una fonte notevole di serotonina, sia perché è contenuta al suo interno sia grazie alla presenza di triptofano. È sempre preferibile consumare cioccolato contenente cacao all’85%.

Pesce azzurro: lo sgombro ma anche il tonno sono ottimi alleati per mantenere corretti livelli di triptofano e rappresentano una fonte essenziale di acidi grassi omega 3 che migliorano la composizione delle cellule nervose, rendendole capaci di catturare più facilmente la serotonina.

Serotonina: quali alimenti la contengono? Top 5

Il cibo è uno dei grandi piaceri della vita non ha caso, dimostra la scienza, l’alimentazione influisce direttamente sulla nostra mente e sul benessere generale. Alcuni cibi specifici contengono anche serotonina, come anticipato, ormone della felicità. Ecco nella top 5 i cibi con maggior presenza di serotonina, per migliorare la salute mentale.

Cioccolato

L’alimento più famoso per aumentare il buon umore e combattere la depressione. Il cioccolato stimola il corpo ad assorbire triptofano, che l’organismo processerà aumentando il livello di serotonina nel cervello. Il cacao contiene anche la feniletilamina, che aumenta il livello di zucchero nel sangue che porta felicità e allegria.

Noci e semi

Le noci, e i semi in generale stimolano la serotonina, grazie al loro essere ricchi di acidi grassi omega 3. Molto utili, per il buon umore, anche i legumi: fagioli, piselli e lenticchie, grazie alla loro forte componente proteica e fibrosa, forniscono al corpo un alto livello di triptofano.

Carne bianca

Anche le carni bianche come pollo e tacchino sono ricche di triptofano e dunque sono tra i cibi consigliati per consentire all’organismo di sintetizzare la serotonina e la melatonina.

Cereali integrali

Sì a pane o cereali, meglio ancora se integrali: si tratta infatti di alimenti ricchi di amido, carboidrato complesso che grazie allo stimolo dell’insulina favorisce la disponibilità del triptofano.

Latticini

Non pensavate? I formaggi sono tra gli alimenti più ricchi di triptofano. In generale i latticini, ricchi anche di calcio, possono essere considerati dei validi alleati anche per la produzione di melatonina, l’ormone che favorisce il riposo.