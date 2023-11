Luca Buttiglieri creator, artista a tutto tondo, da attore a influencer a make-up addicted, contribuisce ad abbattere il tabù del make up uomo ancora forte in Italia. Ecco il tiktoker che ha normalizzato il make up da uomo.

Luca Buttiglieri: il tiktoker che ha normalizzato il make up da uomo

Luca Buttiglieri, content creator amatissimo sui social, in poco tempo è esploso su Tik Tok con i suoi tutorial di make up, applicabili anche sul volto maschile. Il giovane è sia cantante che performer, e sui social dà consigli di bellezza e make up. Luca dice che la sua passione per il trucco è nata fin da piccolo quando guardava sua sorella e sua cugina truccarsi, lavorando poi in teatro la sua passione è cresciuta trascorrendo molto tempo con esperti di trucco e bellezza. Poi durante il lockdown per il Covid-19 Buttiglieri ha iniziato a cimentarsi coi social, come beauty content creator.

Il primo video, la recensione di un mascara, è diventato virale in breve tempo e da quella prima pubblicazione non si è mai più fermato, proponendo ai follower diversi format con cui è entrato nei cuori della sua community, diventata una seconda famiglia per il giovane creator. Quali sono i suoi consigli in ambito make up, donna e uomo lanciati dal 35enne?

Luca ha debuttato sul piccolo schermo in qualità di giudice a trasmissioni molto seguite come All Together Now e poi a Tali e Quali, dove si è imposto con l’imitazione di Mika, che era già un suo personale cavallo di battaglia. Del make up dice che dopo il teatro è la sua più grande passione che l’ha fatto superare i pregiudizi riguardanti “un uomo che si trucca”, e per questo sceglie di postare tutorial di trucco per uomo; il motivo per cui la sua grande community lo ama è la naturalezza e spontaneità.

Dalla sua fama sui social a testimonial di brand di make up: Luca è stato scelto per diverse campagne pubblicitarie a cui ha prestato il suo volto; a volte però si trucca anche nella quotidianità, con un tocco di correttore e fondotinta per sentirsi più sicuro. Il creator è sempre consapevole che il make-up sul viso di un uomo oggi non è universalmente accettato e ancora fonte di pregiudizi.

Luca Buttiglieri e il make up uomo: contro il tabù

Tra i giovani influencer da seguire c’è Luca Buttiglieri, nato a Palermo e cresciuto a Bologna dove sviluppa la sua passione e vocazione per il teatro musicale; nel 2008 ha iniziato il suo percorso formativo presso la presso la Bsmt (Berstein School of Musical teathre) dove si diploma nel 2011; Luca ha seguito la sua carriera tra teatro e tv dove è stato giudice di All Together Now e poi come concorrente di Tali e Quali.

Ma l’esplosione sui social è arrivata qualche anno fa, e come abbiamo visto è tra i pionieri in Italia del make up anche per uomo, non solo esclusiva della donna.

“I teatri erano chiusi e mi sono messo a fare dei video a caso sul make eup, che è sempre stata la mia passione. Dopo vari tentativi i video hanno iniziato a girare nel web e da lì non mi sono più fermato”, ha raccontato Buttiglieri. Da lì non ha più smesso.

Seppur la strada è ancora lunga, Luca ogni giorno si impone di sfidare i tabù contro il make up soltanto femminile, e non inclusivo. Chi l’ha detto che il trucco appartiene alle donne? In realtà è da sempre neutro, siamo noi a scegliere se indossarlo o meno! come ricorda il content creator.