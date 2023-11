Quante volte capita di svegliarsi con i capelli annodati, arruffati e magari perdere la piega perfetta? Ecco svelati quali sono le migliori federe per non rovinare i capelli durante la notte, nella nostra top 5.

Quali sono le migliori federe per non rovinare i capelli? La top 5

I capelli vanno curati sempre, non solo di giorno con shampoo, maschere, prodotti ad hoc, ma anche di notte quando si dorme. Troppo spesso ci svegliamo con la nostra chioma scapigliata, magari con nodi e un fastidioso effetto crespo. E’ bene sapere che per prevenire questi problemi ai capelli, bisogna scegliere le federe migliori per non rovinare la chioma. Ecco la top 5 delle migliori federe per la salute dei capelli.

Federe di seta

“Dormo solo su federe di seta” ha detto una volta Kourtney Kardashian. “Avevo forse 15 anni quando una delle migliori amiche di mia madre, un’attrice, ci disse che il consiglio di bellezza numero uno è dormire su una federa di seta”. Dormire su federe di seta infatti sembra che crei un attrito minore rispetto al cotone e al raso, e di conseguenza riduca l’irritazione della pelle, le rughe e l’effetto crespo dei capelli.

La seta inibisce la disidratazione di pelle e capelli, riducendo in questi ultimi l’effetto aggrovigliato. Per quel che riguarda i capelli, la federa di seta evita il rischio rottura, poiché la sua superficie perfettamente levigata non “intrappola” i capelli e fa sì che anche se ci si muove durante il sonno la capigliatura scorra sul tessuto senza spezzarsi.

Federe in cotone

Il cotone, nonostante sia un tessuto ottimo, non è indicato per stare troppo tempo a contatto col viso. A causa della sua porosità, assorbe molto del sebo presente su pelle e cuoio capelluto, che inevitabilmente si deposita durante la notte andando poi a depositarsi sulla nostra stessa pelle. Viene da sé che, appoggiare per troppo tempo il viso su un materiale che ha assorbito oli e batteri non sia la scelta indicata se si vuole avere una pelle perfetta, oltre che capelli sani.

Federe in seta di gelso

In Corea e in Giappone, avere una federa in seta di gelso è un vero must. Considerata la qualità migliore, questa fibra affonda le sue radici nelle tradizioni millenarie della Cina. Per secoli infatti, gli agricoltori locali hanno coltivato gli alberi di gelso per accoglierne le foglie, usate poi per nutrire i bachi da seta. Inodore e anche belle da vedere, grazie alle federe in seta di altissima qualità la skincare routine arriva in camera da letto: anche mentre dormiamo possiamo prenderci cura del nostro corpo e capelli.

Federe di seta Dalfilo

La più ricercata sul web. Un’eccellenza del made in Italy che ha creato un tessuto, 100% in seta naturale, intrecciato con il cotone per renderla più resistente, appositamente studiato per dare tutti gli innumerevoli benefici del filato a pelle e capelli. Ed è ipoallergenica, resistente ai comuni allergeni e priva di sostanze nocive.

Federe in seta pura

Quando dobbiamo acquistare la seta dobbiamo controllare il numero di momme. Il numero di momme indica la densità del tessuto e ne indica la qualità. Le migliori federe in seta hanno dalle 19 alle 22 momme: un numero di momme più alto indica un tessuto troppo pesante e poco delicato; un numero più basso di momme indica un tessuto troppo delicato e poco resistente.