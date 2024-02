Per avere capelli sani, lucenti e in salute, bisogna tagliarli in modo regolare. Ma c’è un momento migliore in cui tagliarli? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla tua chioma.

Quando tagliare i capelli? Tutto quello che c’è da sapere

Soprattutto per le donne, i capelli sono la parte più importante e quella che viene trattata con più cura. Ma per avere capelli sani e forti bisogna tagliarli, anche se spesso questo non ci piace. Tagliare i capelli con una certa frequenza è davvero utile per eliminarne la parte rovinata ed evitare che si spezzino di continuo.

E’ una delle credenze più antiche nella cultura popolare contadina che la luna con le sue fasi influisca in modo diretto anche sui capelli e sui trattamenti a cui sottoporli. Ecco che influisce anche sul tagliarli e quando farlo, in questo caso interviene il calendario lunare dei capelli 2024. Questo determina quando tagliare i capelli, per farli crescere più forti e più velocemente, e in quali giorni e mesi invece sarebbe meglio di no. Ma anche quando è meglio eseguire trattamenti e colorazioni, e anche quando è opportuno lavarli per ottenere i risultati migliori e più duraturi.

Ma perché influisce? I nostri capelli sono in parte composti d’acqua, proprio come il resto del nostro corpo. Di qui l’idea che la luna possa avere a che fare direttamente anche con la tua chioma. Programmare il prossimo appuntamento dal parrucchiere con un occhio al calendario lunare può farti sperimentare gli effetti delle credenze popolari in prima persona. Dunque quando è meglio tagliare i capelli?

Tutto dipende dalle fasi lunari, cioè i vari periodi che formano un ciclo lunare, della durata di 28 giorni:

Luna nuova fino al primo quarto – la Luna nuova è il momento in cui la luna non è visibile. Si ritiene che sia il momento migliore del mese per iniziare qualcosa di nuovo,. Per la cura dei capelli è un buon momento per concentrarsi sui trattamenti.

Luna crescente tra il primo quarto e la luna piena – durante questa fase si ritiene che vi sia una maggiore stimolazione della crescita dei capelli. Pertanto, è proprio questo il momento in cui tagliarli.

Luna piena durante la fase di luna piena – è il momento del ciclo lunare con il picco di energia, e si ritiene che sia la fase dei trattamenti rinforzanti per capelli.

Luna calante per i seguenti 14 giorni dopo la notte di luna piena – è la fase in cui liberarsi delle energie negative. Per questo motivo può essere utile tagliare i capelli e le doppie punte.

In linea generale però se stai cercando di far crescere i capelli, non devi dimenticare di spuntarli con regolarità. È indispensabile tagliarli almeno ogni 4 mesi per evitare il rischio che si formino le doppie punte e che si sviluppino anche sulle lunghezze, obbligandoti quindi a tagliare ancora di più.

Quando tagliare i capelli: consigli

I capelli devono crescere sani, luminosi e in salute e per farlo ci sono delle regole generiche da rispettare oltre a seguire le varie fasi della Luna. Ecco i consigli in generale da seguire per tagliare e far crescere poi dei capelli belli folti e sani.

I capelli vanno tagliati durante la luna crescente, o al massimo nella prima fase, che va anche bene, ma è meno potente;

Se si tagliano i capelli in fase di luna calante ci metteranno più tempo a crescere, e questo potrebbe essere un vantaggio, se avete i capelli corti e volete mantenerli così più a lungo.

Ma attenzione aI falsi miti popolari come quello secondo cui tagliarsi i capelli li faccia crescere più velocemente. Non è così. Il taglio, infatti, non influisce sulla velocità di crescita del capello che è un fattore insito nella struttura del capello stesso e varia da persona a persona. Quello che accade, al massimo, è che questi ricrescano più forti e sani.

In linea generale, però, è pur vero che i capelli ricrescono velocemente, in media di un centimetro al mese. Dunque anche se fatto con sacrificio e controvoglia tagliare i capelli gioverà alla tua chioma.