Camminata veloce per dimagrire: come iniziare gradualmente

Riuscire a dimagrire non è mai semplice e solitamente non basta consumare alimenti ipocalorici, ma bisogna anche integrare il tutto con una moderata attività fisica. Oltre alla palestra e ai corsi aerobici, la camminata veloce garantisce ottimi risultati se fatta con costanza. Vediamo come proseguire e quanti chilometri percorrere.

Camminata veloce per dimagrire

Quante volte si è sentito dire che, per dimagrire e far diminuire i chili in eccesso, è fondamentale anche uno stile di vita maggiormente dinamico e meno sedentario. Per coloro che non amano passare le ore in palestra con attrezzi ed esercizi ginnici, anche la camminata veloce può aiutare a perdere peso in modo sano.

Un tipo di attività che possono praticare tutti, anche perché non richiede attrezzi o iscrizione in palestra. Basta solo un po’ di voglia di camminare per tenersi in forma. Non è solo la classica passeggiata di salute, ma molto di più. Un modo per tenersi in allenamento e riuscire a godere il paesaggio circostante in tranquillità.

La camminata veloce è considerata un vero e proprio antistress naturale, anche perché proprio come la dieta da seguire e l’alimentazione da tenere sotto controllo, richiede la giusta dose di costanza in modo da riuscire a ottenere i giusti benefici. Oltre a dare i giusti benefici e fare in modo che sia efficace, bisogna non dimenticare di allenarsi, quindi la costanza è il primo fattore.

Camminata veloce per dimagrire: regole

Per la camminata veloce e quindi per i chili da buttare via è fondamentale camminare e fare questa attività per almeno un’ora al giorno per tre giorni a settimana possibilmente. In questo modo si riesce a dimagrire e quindi a ottenere vari benefici che non riguardano soltanto un fisico in forma, ma anche vantaggi per la mente.

La velocità della camminata dipende anche molto da quanti chili si vogliono perdere. Si consiglia di munirsi di uno smartwatch in modo da tenere sotto controllo non solo la velocità che si percorre, ma anche le calorie e i chili che si bruciano ogni volta. L’ideale sarebbe fare un chilometro ogni 10-15 minuti in modo da bruciare calorie in eccesso.

Per la camminata veloce ovviamente più tempo e chilometri si riescono a camminare migliore è sicuramente il risultato e quindi i chili da perdere. Si possono poi alternare camminate più veloci e intense ad altre maggiormente lente in modo che si possano percorrere tra i 4 e i 6 chilometri orari di camminata al giorno.

Ovviamente non basta camminare in maniera rapida, ma è anche utile unire una alimentazione sana e un fabbisogno calorico giornaliero che rispetti le proprie esigenze quotidiane. A tal proposito, l’aiuto di un professionista, quindi un nutrizionista può rivelarsi sicuramente utile per dimagrire unendo sia l’alimentazione equilibrata, ma anche una buona attività fisica come la camminata veloce.

