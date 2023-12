Quanti caffè si possono bere al giorno per dimagrire?

E’ vero che il caffè fa dimagrire nella dieta? Ma quanti caffè al giorno andrebbero bevuti per dimagrire? Scopriamo tutte le risposte e le giuste quantità per perdere peso con la caffeina.

Quanti caffè al giorno si possono bere per dimagrire?

Per chi ancora non lo sapesse, il caffè è un potente alleato del nostro benessere e della nostra forma fisica. Proprio così: la tazzina di espresso aiuta anche coloro che intendono perdere peso e vogliono eliminare i centimetri in eccesso. Associato ad uno stile di vita sano e a una corretta alimentazione, il caffè è un valido alleato nella lotta ai chili di troppo. Aiuta inoltre a contrastare la cellulite e anche il ristagno di liquidi. Insomma, è un vero e proprio elisir di bellezza!

I componenti del caffè, primo su tutti proprio la caffeina, fra i tanti benefici che apportano al nostro organismo come la capacità di risvegliare il metabolismo e “muovere” le particelle di adipe localizzato. Per questo potremmo dire che il caffè scioglie il grasso rimettendolo in circolo nel sangue, permettendoci così di eliminarlo attraverso le nostre azioni quotidiane, utilizzandolo come un carburante.

Ma quante tazzine di caffè bisogna assumere al giorno per dimagrire? Un espresso classico, senza l’aggiunta di zucchero, apporta al nostro corpo solo 3 kcal ed è l’unico modo per riattivare il metabolismo.

Non esagerare mai con le quantità di caffè: troppa caffeina fa male. La quantità giusta corrisponde a due o tre tazzine al giorno (al massimo), per godere dei suoi benefici, evitando le controindicazioni. Se non riesci proprio a bere il caffè amaro, un suggerimento: diminuisci la quantità di dolcificante in modo graduale, e preferisci zuccheri non raffinati.

Quanti caffè al giorno per dimagrire? Benefici del caffè

Se stai seguendo una dieta, anche ipocalorica, non smettere di bere caffè, perché come visto è un alleato nella lotta ai chili di troppo ma bisogna assumerlo solo amaro, senza nessun rischio di ingrassare. Anzi, perdendo ancora più peso. L’ideale sarebbe prendere il caffè amaro dopo pranzo per mettere in moto il metabolismo e bruciare grassi.

Infatti, come anticipato, la caffeina stimola il processo di smaltimento dei lipidi. Questa sostanza è in grado di trasportare fuori dalle cellule tutti i grassi, in modo tale che vengano bruciati durante l’attività fisica. Altri benefici della caffeina: aiuta a combattere la sonnolenza, favorisce la digestione e stimola la ghiandola tiroidea, regalando una magnifica sensazione di energia al nostro organismo.

Dal caffè si può avere anche un altro beneficio, molto utile soprattutto per le donne che vogliono restare sempre toniche e in forma: la capacità di combattere la cellulite. La caffeina, infatti, stimola la lipolisi, cioè la mobilitazione dei grassi accumulati sotto forma di trigliceridi negli adipociti, prevenendo il formarsi della cellulite.