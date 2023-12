Ridere e sorridere fa così bene alla salute che viene anche chiamato comunemente “terapia del sorriso”, anche quando non c’è uno stimolo esterno, è bene ridere. Ecco 7 benefici della risata e divertimento.

Quanto è importante ridere? I 7 benefici

E’ noto ai più che l’arte di ridere e sorridere fa bene non solo all’umore ma in generale alla salute, con effetti simili a quelli dell’attività fisica in quanto generano entrambi il rilascio di endorfine, ossia “l’ormone della felicità” che aumenta il sentirsi bene e più felici. Per quanto riguarda strettamente la salute e il benessere psico-fisico, un gesto semplice come una risata può fare molta differenza. Ecco 7 benefici del ridere, e quanto fa bene alla nostra salute.

Riduce il colesterolo

Forse non ci avrete mai pensato ma ridere ha un’azione salutare sul nostro corpo anche perché abbassa i livelli di colesterolo, aumenta gli scambi polmonari e contribuisce ad abbassare il livello di grassi presenti nel sangue. Un vero “farmaco” naturale per chi ha colesterolo alto.

Rilassa

Una sana risata aiuta il nostro corpo a ridurre la tensione muscolare e raggiungere uno stato di rilassamento. Infatti, da quando si inizia a ridere, il cuore pompa un volume maggiore di sangue, aumentando anche la frequenza dei battiti. Di conseguenza, la respirazione accelera e la tensione arteriosa si riduce.

Riduce lo stress

Ridere fa bene alla salute anche nel caso di debolezza fisica e mentale: la sua azione infatti genera una riduzione degli effetti nocivi dello stress su corpo e mente. Durante l’atto della risata vengono rilasciati, come detto, ormoni del benessere quali endorfine e serotonina.

Combatte la depressione

Ridere come ci si immagina aiuta a non deprimersi e a vedere il mondo con più ottimismo. La gioia di vivere e della risata quindi ha salutari proprietà antidepressive. Inoltre, la produzione di serotonina che avviene durante la risata è responsabile del miglioramento del ciclo del sonno. Un effetto positivo anche contro l’insonnia.

Fa bene alla respirazione

Ridere è un esercizio muscolare che coinvolge tutta la parete addominale e il diaframma, il muscolo che il nostro corpo usa per la respirazione. Inoltre, durante la risata viene incamerato un quantitativo maggiore di aria all’interno dei polmoni, aumentandone la capacità generale e i livelli di ossigenazione del sangue.

Abbassa la pressione

La risata rilascia endorfine che contrastano gli effetti negativi degli ormoni dello stress, abbassando di conseguenza la pressione sanguigna. Avere una pressione bassa aiuta a ridurre il rischio di ictus e infarto.

Aiuta a perdere peso

Un effetto collaterale molto comune dello stress cronico è l’aumento di peso. Ridere non solo riduce gli ormoni dello stress che causano l’aumento di peso, ma brucia anche calorie. Ridere per 10 minuti consente di bruciare circa 40 calorie, un incentivo in più per iniziare subito a ridere maggiormente anche senza un reale “stimolo”.