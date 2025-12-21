Raccolta Fondi Telethon: BNL BNP Paribas supera i 9 Milioni di Euro!

Nell’ambito della lotta contro le malattie genetiche rare, una notizia significativa è stata recentemente divulgata: la raccolta fondi 2025 organizzata da BNL BNP Paribas per la Fondazione Telethon ha raggiunto la considerevole cifra di 9 milioni di euro. Questo traguardo, annunciato in diretta su Rai 1, evidenzia l’impegno costante e il sostegno della banca a favore della ricerca scientifica.

Un percorso di solidarietà e innovazione

La Presidente di BNL BNP Paribas, Claudia Cattani, insieme a Luca di Montezemolo, Presidente della Fondazione Telethon, ha sottolineato come, in 34 anni di collaborazione, siano stati superati i 350 milioni di euro raccolti. Questo risultato rappresenta il frutto di un lavoro collettivo che coinvolge clienti, dipendenti e una vasta comunità di sostenitori. “Crediamo fermamente nella ricerca scientifica come strumento per costruire un futuro migliore, dove la cura diventa vita”, ha affermato Cattani.

Le regioni italiane si mobilitano

Le donazioni sono giunte da ogni parte d’Italia, con regioni come Lazio, Lombardia, Campania e Puglia che si sono distinte per il loro significativo contributo. Anche Sicilia, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto hanno dimostrato un forte sostegno, evidenziando come la generosità degli italiani sia trasversale e incisiva. Questo spirito di solidarietà rappresenta il fondamento della partnership tra BNL BNP Paribas e Fondazione Telethon, una delle più rilevanti iniziative di raccolta fondi in Europa.

Impatto della collaborazione

Nel corso degli anni, questa sinergia ha consentito di finanziare 3.118 progetti di ricerca, coinvolgendo 1.916 ricercatori. I risultati ottenuti grazie a questi sforzi rivestono un’importanza internazionale. Tra i successi più significativi, la Fondazione Telethon ha reso disponibile la prima terapia genica al mondo per il trattamento dell’Ada-Scid. Inoltre, nel 2025 è stata approvata una nuova terapia genica per la sindrome di Wiskott-Aldrich, sviluppata presso l’Istituto San Raffaele Telethon di Milano, ricevendo l’autorizzazione dall’Ema e dalla FDA per la commercializzazione negli Stati Uniti.

Il volontariato aziendale come pilastro

Il volontariato aziendale non si limita alla semplice raccolta fondi, ma implica un impegno concreto da parte dei dipendenti di BNL BNP Paribas. Il progetto ha registrato un totale di circa 50.000 ore dedicate annualmente a cause benefiche. Queste ore rappresentano un contributo significativo all’avanzamento della ricerca scientifica, evidenziando come il sostegno a Telethon non si limiti agli aspetti economici, ma si estenda a un coinvolgimento diretto e attivo dei collaboratori.

Eventi di solidarietà e partecipazione

La partecipazione della comunità ha rivestito un ruolo cruciale, con eventi di solidarietà che si sono svolti in tutto il territorio nazionale. Le agenzie di BNL BNP Paribas hanno accolto un numero significativo di visitatori, dimostrando come il supporto alla ricerca possa unire le persone. Tra le manifestazioni più rilevanti, emerge la serata di spettacolo organizzata con il Teatro Petruzzelli di Bari, che ha raccolto circa 980.000 euro in 11 anni, e la 27ª edizione della Staffetta di Udine, che ha già superato i 3,5 milioni di euro di raccolte.

È possibile contribuire a Telethon in qualsiasi periodo dell’anno, evidenziando come l’impegno verso la ricerca scientifica rappresenti un valore condiviso da tutti. Ogni piccolo gesto può avere un grande impatto e contribuire a costruire un futuro migliore per chi soffre di malattie genetiche rare.