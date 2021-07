Ragni in casa : le cause e come allontanarli

Quando parliamo di “Ragni“, intendiamo degli animali che appartengono alla famiglia degli Aracnidi e che si differenziano dagli insetti su diversi aspetti. I ragni hanno il corpo con due segmenti e otto zampe, diversamente dagli insetti che hanno il corpo con tre segmenti e sei zampe. Il primo segmento del corpo del ragno (cefalotorace) contiene le ghiandole velenigene, i denti veleniferi, gli occhi e le zampe; mentre il secondo segmento (addome) contiene il resto degli organi interni.

Ragni in casa

Vediamo insieme come allontanare i ragni in casa con i rimedi naturali.

ACETO BIANCO: questo tipo di odore è molto sgradito ai ragni, per cui potete creare una lozione spray a base di acqua e aceto bianco da spruzzare negli angoli della casa dove avete visto delle ragnatele o dei ragni.

BUCCE DI LIMONI E ARANCE: ai ragni non piacciono le bucce di limoni e arance e per questo motivo potete passare le bucce negli angoli dove avete visto delle ragnatele. Allontaneranno subito i ragni.

CASTAGNE MATTE: i frutti dell’ippocastano contengono delle sostanze che vanno a infastidire i ragni e per questo potete sicuramente fare un foro nella castagne mate per diffondere l’odore e sistemarle intorno alle finestre e alle porte.

MENTA PIPERITA: è una pianta aromatica che va a sprigionare un odore piacevolissimo per le persone, ma molto sgradevole per i ragni. Vi consigliamo, quindi, di tenere una pianta di menta piperita all’interno della casa e aggiungere nelle varie stanze un vasetto con 10 gocce di olio essenziale di menta piperita diluito con dell’acqua.

MIX DI OLI ESSENZIALI: prendete mezzo litro di acqua e mischiatelo con olio di Neem, tea tree oil e olio essenziale di menta piperita. Dopo aver preparato la lozione, spruzzatela nella zona della casa occupata dalle ragnatele e dai ragni.

TABACCO: questo è un altro odore sgradevolissimo ai ragni. Vi consigliamo di preparare un infuso di acqua bollente e foglie di tabacco essiccate. Lasciate in infusione per 15 minuti e successivamente filtrate il tutto dentro una boccetta da spruzzare negli angoli dove avete visto i ragni. La lozione può essere spruzzata anche vicino alle piante del balcone dove spesso si vanno ad annidare i ragni.

Ragni in casa: cause

I ragni entrano all’interno delle nostre case quando il tempo fuori è sfavorevole e hanno bisogno di cercare riparo, tepore e un luogo adatto per tessere la tela per attirare le proprie prede. Questi aracnidi depongono le uova sulle ragnatele e vanno a generare altri ragni che già dalla nascita vanno a creare delle nuove ragnatele.

I ragni sono golosissimi di insetti, in particolare di zanzare, scarafaggi, mosche, moscerini e parassiti. Sono degli animali utilissimi, poichè vanno a eliminare i parassiti che sono la principale causa delle diffusione delle diverse malattie. Con un ragno in casa, verrà ridotta notevolmente la presenza di mosche, zanzare, blatte, pulci ecc…

Se all’interno dello stesso ambiente casalingo convivono diverse tipologie di ragno, queste entreranno subito in conflitto tra di loro e tenteranno di uccidersi a vicenda. La specie più grande solitamente sarà la vincitrice e andrà a estinguere la presenza più debole. Questo potrebbe diventare problematico.

Infatti, all’interno delle cantine o delle abitazioni si potrebbe notare una popolazione composta totalmente da aracnidi di dimensioni medio-grandi e a questo punto sarà difficilmente gestibile in maniera naturale e potrebbe essere necessario andare a eliminare dei ragni.

