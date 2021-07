L’olio d’oliva, soprattutto quello extravergine, è un prodotto ricco di sostanze benefiche per la salute del nostro organismo. Scopriamone insieme le proprietà.

Olio d’oliva per la salute contro cancro e malattie cardiache

L’olio d’oliva si ottiene attraverso la spremitura a freddo delle olive ed è costituito al 73% dall’acido oleico, un grasso monoinsaturo.

Proprio l’acido oleico è in grado di ridurre l’infiammazione nonché il rischio di sviluppare un cancro.

L’olio d’oliva contiene vitamina E e K, ma è anche particolarmente ricco di antiossidanti. Queste sostanze aiutano a ridurre il rischio di malattie croniche, specialmente quelle cardiache, perché combattono l’infiammazione e impediscono l’ossidazione del colesterolo nel sangue. L’olio, inoltre, migliora il rivestimento dei vasi sanguigni, previene un’eccessiva coagulazione del sangue e abbassa la pressione.

Olio d’oliva per la salute: proprietà antinfiammatorie e antibatteriche

L’olio d’oliva svolge un’azione antinfiammatoria che ci protegge da malattie come obesità, artrite, cancro, malattie cardiache, diabete di tipo 2 e Alzheimer grazie alla presenza di antiossidanti. Il prodotto naturale, infatti, contiene l’oleocanthal, che funziona in modo simile all’ibuprofene, il farmaco antinfiammatorio.

Non solo, l’olio d’oliva contiene anche molti nutrienti in grado di inibire o uccidere i batteri nocivi, che possono causare cancro o infiammazioni all’organismo.

Olio d’oliva per la salute contro ictus, obesità e Alzheimer

L’olio d’oliva, come molti studi hanno dimostrato, aiuta a preservare il nostro stato di salute, proteggendoci da malattie gravi. Per esempio, il prodotto naturale è l’unica fonte di grassi monoinsaturi associata a un ridotto rischio di ictus e malattie cardiache.

Non solo, l’olio d’oliva aiuta nella perdita di peso, contrastando quindi l’obesità. Infine l’olio, portando giovamenti alla funzione cerebrale, aiuta a mantenere il nostro cervello in salute, proteggendoci dal rischio di Alzheimer.

Olio di oliva per la salute contro diabete di tipo 2, tumori e artrite

L’olio d’oliva è benefico per la nostra salute perché ci protegge da malattie gravi come il diabete di tipo 2. Il prodotto ha infatti effetti benefici sulla glicemia e sulla sensibilità all’insulina, che aiutano a ridurre il rischio di sviluppare questa malattia.

Come già accennato, l’olio d’oliva è ricco di antiossidanti, sostanze preziose per contrastare i radicali liberi e i relativi danni ossidativi. Sono proprio queste lesioni la causa principale dei tumori. Possiamo quindi affermare che l’olio d’oliva combatte le cellule tumorali riducendo effettivamente il rischio di cancro.

Infine, l’olio d’oliva, per via delle sue proprietà antinfiammatorie, è in grado di ridurre lo stress ossidativo nei soggetti affetti da artrite reumatoide, prevenendo così la malattia.