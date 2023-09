Rebel Wilson attrice, sceneggiatrice, produttrice e comica di origine australiana, è diventata nota come protagonista della commedia di successo Le amiche della sposa. Ecco cosa ha rivelato della sua beauty routine.

Rebel Wilson svela la sua beauty routine per mantenere una pelle luminosa

Rebel Wilson, attrice, sceneggiatrice e produttrice di origine australiana, si è imposta in pochi anni nel mondo del cinema di Hollywood come protagonista prima di musical e poi di commedie di successo. La ricordiamo nel 2016 protagonista di Single ma non troppo, accanto a Dakota Johnson; nel 2019 prende parte alla commedia Attenti a quelle due con Anne Hathaway.

L’iconica attrice, seguitissima anche sui social, lo scorso novembre ha rivelato su Instagram la nascita della sua prima bambina, Royce Lillian, avuta tramite maternità surrogata. Da giugno 2022 invece Rebel è accanto alla sua compagna Ramona Agruma, le due convoleranno presto a nozze. Dalle parole scritte dalla Wilson si intuiscono le difficoltà avute nel poter rimanere incinta a causa di alcuni problemi di infertilità che lei stessa ha raccontato.

Nella sua beauty routine non può mancare un prodotto conveniente per la cura della pelle che anche Victoria Beckham ama e che aiuta a donare una pelle incredibilmente morbida. Sembra che il motivo dietro all’invidiabile “splendore” che dura tutto il giorno sia dovuto a una crema per il viso a buon mercato: Rebel Wilson ha condiviso il suo segreto di bellezza con i fan, pubblicando uno scatto del suo “nuovo idratante per la pelle preferito”, Weleda Skin Food.

L’attrice australiana è entusiasta del prodotto di bellezza ormai cult, sfoggiando la sua collezione di gadget, tra cui l’originale Skin Food e la versione leggermente più nuova e più leggera.

Cos’altro fa parte della beauty routine di Rebel Wilson? L’attrice, scrittrice e produttrice di Hollywood ha recentemente condiviso la sua esperienza con il trattamento EMFACE con i suoi oltre 11 milioni di follower su Instagram. Si tratta del primo e unico dispositivo a mani libere al mondo per trattare contemporaneamente la pelle del viso e i muscoli. “La mia fronte sembra decisamente ‘sollevata’ e i miei zigomi sembrano rimpolpati”, ha rivelato.

Rebel Wilson svela la sua beauty routine: step e beauty tips

Rebel Wilson, attrice pluripremiata e versatile, è capace di passare dal musical al cinema alla tv alla sceneggiatura. Come abbiamo anticipato, dedica cura alla pelle del viso per renderla luminosa, elastica a prova di set.

La protagonista della trilogia di Pitch Perfect ha ammesso che le piacciono i trattamenti per il viso. “Li trovo così rilassanti. Non ho mai saputo nulla di bellezza finché non sono arrivata a Hollywood. Vengo dalla foresta australiana, quindi ho dovuto davvero imparare tutto”, ha detto Rebel.

Come prima cosa al mattino l’attrice usa un rullo di ghiaccio economico sotto gli occhi e sulla mascella, prima di applicare il trucco, per depurare il viso, il che è ottimo per le giornate di riprese. Quando lavora, è fedele a Dermalogica, in particolare al detergente UltraCalming, al tonico multiattivo e alla crema idratante riparatrice.

L’attrice australiana si concentra sulla protezione dal sole poiché c’è un alto tasso di cancro alla pelle in Australia. “Applicherò sempre la protezione solare di Dermalogica con SPF 50 perché sono molto chiara, ma adoro stare al sole”, ha detto Rebel. Indossare la protezione solare ogni giorno per lei è insito nella sua appartenenza australiana.