Kate Moss supermodella e stilista britannica, comparsa sulle copertine di oltre 300 riviste, è considerata un’icona della moda e della bellezza. La splendida 49enne ha rivelato la sua skincare: ecco i segreti di bellezza.

La skincare routine di Kate Moss: guida e step per una pelle bella e idratata

Kate Moss, supermodella e stilista, prossima ai 50 anni è ancora oggi una diva della moda e un’icona di bellezza a livello internazionale. La bellissima modella, classe ’74, con una lunga carriera iniziata nel 1990, è stata regina delle passerelle per i grandi brand e dalle riviste patinate, piccola di statura e magrissima, aveva dato il via alla moda della donna esile con un volto seducente e lo sguardo profondo.

Qualche giorno fa i paparazzi l’hanno fotografata in un momento di relax a Londra, fuori da un ristorante dove pranzava con la famiglia. A quasi 50 anni, li compirà a gennaio, è normale che abbia qualche ruga anche lei. I segni della sua vita sfrenata, e il mancato uso di chirurgia estetica l’hanno fatta apparire una di noi. Ma quali sono gli step che segue la supermodella per una pelle bella e idratata?

A 49 anni, lo stile di vita della top model britannica e icona di stile è ben diverso da quello per cui è diventata famosa durante la sua ascesa alla fama. Al giorno d’oggi, la Moss sta abbracciando un atteggiamento più intenzionale e incentrato sulla cura di sé. La routine quotidiana di Kate Moss inizia con una tazza di Cosmoss Dawn Tea, che è il suo elisir segreto per la bellezza che inizia dall’interno.

“Ti sveglia; è utile per allineare il sistema ed è un sostituto dell’acqua e limone, che a quanto pare fa davvero male ai denti”, afferma la modella. Poi inizia la skincare con un detergente, seguito da un tonico all’acqua di rose e dalla crema viso.

Per favorire il drenaggio linfatico, la Moss fa scivolare un gua sha sul viso, una tecnica di scultura che ha imparato sul lavoro. Infine, rivela una nuova aggiunta alla sua routine: la crema solare, grazie alle indicazioni di sua figlia Lila. Infine una maschera per labbra Laneige, anch’essa consigliata da sua figlia.

Kate Moss e la skincare: step per una pelle al top

La top model britannica Kate Moss, di fama internazionale negli anni Novanta, continua a curare molto il suo aspetto ora più che mai prossima ai 50 anni. Moss è una delle poche che non si è stravolta il viso con la chirurgia, e per questo talvolta può mostrare qualche ruga in più. Ma è essenziale la skincare, per lei come le sue colleghe.

Il lancio della sua linea di benessere, Cosmoss, è un traguardo importante. Una tappa fondamentale e alternativa nella storia della supermodella britannica, a quasi cinquant’anni. La sua linea è vegana, cruelty-free e composta con oltre il novanta per cento di ingredienti naturali.

Cosmoss è un universo di rituali, frasi ispirazioni, consigli di comportamento rivolti alla cura di se stessi. Kate Moss creatrice di una nuova filosofia di benessere non rinuncia comunque ai suoi amati colpi di testa. Uno dei prodotti di punta è l’olio Golden Nectar Cbd & Pro-Collagen, antiossidante, creato con approccio olistico. Provare per credere, assicura la Moss.