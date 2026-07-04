Reiki e benessere: come funziona la pratica delle mani per il riequilibrio

Il Reiki nasce come metodo di riequilibrio dell’energia vitale e si è affermato come approccio complementare volto a promuovere il benessere fisico e mentale. In questo testo esploriamo le origini storiche del metodo, la sua diffusione in Occidente, come si svolge una seduta e quali evidenze sperimentali ne supportano l’uso in ambito clinico e privato.

Pur mantenendo uno sguardo critico, presentiamo anche alcune applicazioni pratiche e i protagonisti che hanno contribuito a portare la disciplina fuori dal Giappone, fino a ospedali e centri di cura in Italia e nel mondo.

Le radici storiche e la diffusione internazionale

Le origini del Reiki sono antiche, ma la sua struttura moderna è riconducibile al monaco giapponese Miko Usui che nel 1922 codificò un metodo ispirato al buddismo, al Qi Gong e ad altre pratiche energetiche. Dopo un periodo di studio in India e nel Tibet Usui contribuì a definire principi e tecniche che sarebbero poi stati tramandati.

La diffusione in Occidente avvenne soprattutto dagli anni ’70 grazie a Hawayo Takato insegnante giapponese residente alle Hawaii che aprì scuole negli Stati Uniti. Negli anni ’80 il Reiki si è consolidato in Europa e in Italia con adattamenti che hanno reso la pratica più accessibile rispetto alla versione originaria, mantenendo tuttavia la radice etica e filosofica.

Che cosa avviene durante una seduta di Reiki

Una tipica seduta di Reiki prevede che il ricevente sia sdraiato su un lettino o su un tatami mentre l’operatore, agendo come canalizzatore posiziona le mani in sequenze prestabilite sul corpo. Le mani vengono spesso mantenute per 3-4 minuti su ciascuna area, coprendo l’intero corpo durante la sessione.

Secondo la pratica, il Master concentra e convoglia una energia vitale universale per rimuovere blocchi e ristabilire armonia tra i sette corpi sottili che, come descrive il percorso formativo italiano, sono paragonabili a livelli concentrici che si irradiano fino a circa 1 metro dal corpo. Le mani del praticante percepiscono aree di maggiore resistenza energetica e si soffermano più a lungo su quei punti.

Ruolo del Master e durata della seduta

Il Master Reiki utilizza tecniche di concentrazione per attingere e trasmettere l’energia; la sessione completa ha una durata variabile, con una fase finale di restituzione che può durare dai 60 ai 90 minuti. In questo momento l’operatore condivide le percezioni avute durante il trattamento e propone semplici pratiche al ricevente per mantenere il riequilibrio nel quotidiano.

Applicazioni cliniche, testimonianze e studi

Il Reiki è stato integrato in alcune strutture sanitarie; in Italia è menzionato l’utilizzo per pazienti oncologici a Pesaro mentre operatori qualificati svolgono attività formative in sedi come lo Spazio Cuore di Pisa e la Scuola di Pranoterapia A.L.A.R.O. di Firenze. Tra i professionisti citati vi è Francesca Battelli master Reiki dal 1998, che descrive i corpi sottili e l’approccio alla pratica.

Un contributo importante alla letteratura proviene dall’International Center for Reiki Research con sede a Southfield, nel Michigan che tra il 2015 e il 2016 ha coinvolto 1411 volontari affetti da condizioni come dolori cronici, ansia, depressione, astenia, dispnea e disturbi del sonno. I risultati hanno mostrato miglioramenti in molte variabili legate ai disturbi dopo una singola seduta, suggerendo un effetto positivo complessivo sul benessere psicofisico.

Oltre agli studi, il Reiki è noto anche per il suo impatto nella sfera privata: diverse figure pubbliche, tra cui Meghan Markle e Prince Harry hanno dichiarato di aver sperimentato il metodo; altre celebrità come Angelina JolieNicole Kidmann e Sandra Bullock sono state citate come utilizzatrici della pratica.

Tipologie di disturbi trattati

Tra i disturbi comunemente affrontati con il Reiki figurano dolori cronici fibromialgia, emicrania, ansia, depressione, insonnia, pensieri ossessivi e disturbi del comportamento alimentare. L’approccio mira a stimolare processi di autoguarigione mediante il riequilibrio delle frequenze vibrazionali del corpo.

Nel valutare il Reiki è importante considerare sia le evidenze disponibili sia il ruolo complementare della pratica rispetto alla medicina convenzionale: quando integrato con percorsi sanitari appropriati, può essere percepito come uno strumento in più per il sollievo e per il recupero del benessere generale.