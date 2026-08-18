Encefalite da zecca: sintomi, prevenzione e cure per un’estate sicura

Le escursioni in natura sono un’attività rinfrescante e rigenerante, ma è importante essere consapevoli dei rischi legati ai morsi di zecche. Questi piccoli aracnidi, presenti in zone erbose e boschive, possono trasmettere malattie come l’encefalite da zecca (TBE), una patologia che può avere conseguenze gravi se non riconosciuta e trattata tempestivamente.

In questo articolo, esploreremo i sintomi dell’encefalite da zecca, le misure preventive per evitare i morsi e le cure disponibili. Scoprirai anche come agire in caso di morso e quando è necessario rivolgersi a un medico.

Sintomi dell’encefalite da zecca

L’encefalite da zecca può manifestarsi in due fasi distinte. Nella prima fase, i sintomi ricordano quelli di un’influenza forte: febbre elevata, mal di testa intenso, stanchezza marcata, dolori muscolari e articolari. Questa fase può durare alcuni giorni e, in molti casi, la malattia si risolve senza ulteriori complicazioni.

Tuttavia, in circa il 10-20% dei casi sintomatici, dopo una fase di benessere apparente, la malattia può riprendere con segni di interessamento del sistema nervoso centrale. Tra i sintomi più gravi ci sono cefalea persistente, nausea, vomito, rigidità del collo, alterazioni della coscienza, convulsioni e paralisi flaccida. Nei bambini, la malattia tende a manifestarsi in forma più lieve rispetto agli adulti.

Prevenzione: come proteggersi dai morsi di zecche

La prevenzione è fondamentale per evitare i morsi di zecche e ridurre il rischio di contrarre malattie. Ecco alcuni consigli utili:

Indossa abiti lunghi e chiari pantaloni lunghi infilati nei calzini e maniche lunghe rendono più difficile l’accesso alla pelle.

pantaloni lunghi infilati nei calzini e maniche lunghe rendono più difficile l’accesso alla pelle. Usa repellenti per zecche applica prodotti specifici sulle parti di pelle esposte, seguendo le indicazioni del prodotto.

applica prodotti specifici sulle parti di pelle esposte, seguendo le indicazioni del prodotto. Ispeziona la pelle dopo l’attività all’aperto, controlla con cura la pelle propria e dei bambini, compreso cuoio capelluto, dietro le orecchie, ascelle, inguine e zone dietro le ginocchia.

dopo l’attività all’aperto, controlla con cura la pelle propria e dei bambini, compreso cuoio capelluto, dietro le orecchie, ascelle, inguine e zone dietro le ginocchia. Controlla vestiti e zaini le zecche possono trasportare in casa, quindi ispeziona anche gli indumenti e gli accessori.

le zecche possono trasportare in casa, quindi ispeziona anche gli indumenti e gli accessori. Usa prodotti antiparassitari per animali domestici se hai animali che frequentano prati e boschi, utilizza prodotti specifici consigliati dal veterinario.

Come rimuovere una zecca

Se trovi una zecca attaccata alla pelle, è importante rimuoverla il prima possibile. Usa una pinzetta a punte sottili o uno strumento apposito, afferrandola il più vicino possibile alla pelle e tirando in modo deciso ma controllato, senza torcere. Dopo la rimozione, disinfetta la zona e monitorala. In caso di dubbi o se rimane una parte della zecca nella pelle, rivolgi al medico.

Vaccino contro l’encefalite da zecca

Per l’encefalite da zecca esiste un vaccino efficace, consigliato alle persone esposte a un rischio maggiore per lavoro o per abitudini di vita. Lo schema vaccinale standard prevede tre dosi: la seconda dose viene somministrata 1-3 mesi dopo la prima, e la terza dose a distanza di 9-12 mesi dalla seconda. Sono poi previsti richiami periodici per mantenere la protezione.

Il vaccino non protegge da altre malattie trasmesse da zecche, come la malattia di Lyme, ma è lo strumento principale per prevenire la forma grave di encefalite virale. In alcune regioni italiane considerate ad alta endemia, la vaccinazione può essere offerta gratuitamente o a prezzo agevolato a specifiche categorie di popolazione.

Diagnosi e cure

Se sospetti un’encefalite da zecca, è importante rivolgersi a un medico per una valutazione accurata. La diagnosi si basa su storia clinica, esami del sangue per la ricerca di anticorpi specifici e puntura lombare per valutare i segni di infiammazione a livello del sistema nervoso centrale.

Al momento, non esiste una terapia antivirale specifica per il virus dell’encefalite da zecca. Il trattamento è di supporto e si concentra su controllo della febbre, del dolore e monitoraggio delle funzioni vitali. In alcuni casi, può essere necessario un supporto respiratorio e una riabilitazione neurologica per i soggetti che presentano esiti come disturbi motori o dell’equilibrio.

Proprio per la mancanza di una cura mirata, la prevenzione diventa l’arma più importante. Informazione, prevenzione e intervento tempestivo permettono di continuare a godersi boschi, sentieri e prati con uno sguardo più attento, ma senza rinunciare alle proprie abitudini di vita attiva e all’aria aperta.