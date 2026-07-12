Ricette facili e veloci con ingredienti di base: 4 idee dal libro Le Ricette Svuotafrigo

La cucina creativa non richiede sempre ingredienti costosi o rari. A volte, basta un po’ di fantasia e qualche ingrediente di base per creare piatti straordinari. Il libro Le Ricette Svuotafrigo del Cucchiaio D’Argento disponibile a 12,90€ offre ben 90 idee per trasformare ciò che hai in dispensa in piatti deliziosi. Ecco quattro ricette selezionate per te, perfette per sorprende gli ospiti inattesi.

Il segreto è semplice: preparo con quello che c’è. Con questa filosofia, anche una cena improvvisata può diventare un’esperienza culinaria indimenticabile. Scopriamo insieme queste ricette facili e veloci che faranno brillare la tua tavola.

Spaghetti al tonno: un classico rivisitato

Gli spaghetti al tonno sono un piatto semplice ma ricco di sapore. Per 4 persone avrai bisogno di 320 g di spaghetti140 g di tonno sott’olio sgocciolato150 g di pomodori perini un rametto di origano secco, mezzo spicchio di aglio, due filetti di acciughe sott’olio, un mazzetto di basilico, olio evo, sale e pepe bianco.

Inizia scottando i pomodori in acqua bollente per 30 secondi, poi scolali, pelali e taglia la polpa a cubetti. Frulla un terzo dei pomodori con le acciughe, abbondante basilico, tre cucchiai di olio, una presa di sale, una macinata di pepe e l’aglio sbucciato. Aggiungi un pizzico di origano sbriciolato e mescola la salsa con la dadolata di pomodoro rimanente in una zuppiera.

Cuoci gli spaghetti in acqua salata in ebollizione, scolali al dente e versali nella zuppiera con la salsa. Unisci il tonno spezzettato e decora con foglioline di origano. Un consiglio in più: puoi servire questi spaghetti anche freddi, dopo averli scolati e raffreddati, mescolandoli con la salsa al tonno.

Fusilli alla mozzarella con pistacchi e pomodorini: un tripudio di sapori

I fusilli alla mozzarella con pistacchi e pomodorini sono un piatto fresco e gustoso. Per 4 persone servono 320 g di fusilli300 g di pomodorini Pachino200 g di mozzarella20 g di granella di pistacchio olio evo, un mazzetto di basilico, sale e pepe.

Lava i pomodorini, asciugali e tagliali a metà, poi trasferiscili in una ciotola con quattro cucchiai di olio. Riduce la mozzarella a dadini, lasciala sgocciolare in un colino e trasferiscila nella ciotola con i pomodori. Trita la metà della granella di pistacchio nel mixer e sminuzza a mano qualche foglia di basilico.

Cuoci la pasta in abbondante acqua salata in ebollizione, scolala al dente e versala subito nella ciotola con la mozzarella e i pomodori. Unisci la polvere di pistacchio, mescola fino a che la mozzarella si ammorbidisce e servi con le foglie di basilico, la restante granella di pistacchio e una macinata di pepe. Questo sugo è ottimo anche per un’insalata di pasta fredda, lasciando riposare la pasta condita per almeno un’ora.

Fusilli con lenticchie e ragù di verdure: un piatto ricco e nutriente

I fusilli con lenticchie e ragù di verdure sono un piatto ricco di sapore e nutrienti. Per 4 persone servono 320 g di fusilli250 g di lenticchie lessate in scatola100 g di polpa di zucca una zucchina, due foglie di salvia, un rametto di rosmarino, una foglia di alloro, mezzo cipolla, due cucchiai di pangrattato, olio evo, sale e pepe.

Sbuccia la cipolla, tritala finemente con le foglie di salvia e lasciala stufare dolcemente in una padella con quattro cucchiai di olio. Unisci la foglia di alloro, la zucca e la zucchina tagliate a dadini. Regola di sale e pepe e cuoci per 5 minuti. Aggiungi le lenticchie scolate dal liquido di conservazione e sciacquate, un mestolo di acqua bollente, copri e cuoci per 10 minuti. Elimina l’alloro.

Cuoci la pasta in acqua salata a bollore, scala due cucchiai di olio in un padellino con il rametto di rosmarino, elimina il rosmarino, aggiungi il pangrattato e tostalo lentamente sulla fiamma tenuta al minimo. Scola la pasta al dente, versala nella padella insieme alle verdure, lasciala insaporire su fiamma vivace per qualche secondo, cospargila con il pangrattato dorato e mescola bene per amalgamare tutti gli ingredienti. I carboidrati uniti ai legumi apportano tutti gli aminoacidi che ti servono.

Spiedini di pollo al limone e miele: un secondo piatto irresistibile

Gli spiedini di pollo al limone e miele sono un secondo piatto facile e gustoso. Per 4 persone servono 800 g di bocconcini di petto di pollo due cucchiai di miele, due foglie di lime kaffir o un lime, due limoni non trattati, uno spicchio di aglio, un decilitro di olio evo, sale e pepe in grani. Per la guarnizione, foglie di alloro e tre-quattro limoni.

Prepara la marinatura mescolando in una ciotola un decilitro di olio, la scorza grattugiata dei due limoni e il loro succo filtrato, le foglie di lime kaffir spezzettate o, in alternativa, del succo di lime secondo il tuo gusto, l’aglio a fettine, il miele, i grani di pepe schiacciati e il sale. Unisci i bocconcini di pollo e mescola. Coprili con la pellicola alimentare e fai marinare per 30 minuti a temperatura ambiente.

Sgocciola i bocconcini di pollo dalla marinatura e infilzali sugli spiedini di metallo alternandoli a fettine di limone e foglie di alloro. Falli cuocere alla griglia, o sulla piastra di ghisa, girandoli spesso per 5 minuti o comunque fino a quando il pollo risulterà cotto internamente. Servi ancora caldi i tuoi spiedini di pollo al limone e miele. Se preferisci, puoi cuocerli al forno, disponendoli in una teglia rivestita con carta da forno e cuocendoli per circa 20 minuti a 180°C.

Con queste ricette, la cucina creativa diventa accessibile a tutti. Basta un po’ di fantasia e ingredienti di base per trasformare una cena improvvisata in un’esperienza culinaria indimenticabile. Buon appetito!