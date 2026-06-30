Consigli per un pasto equilibrato durante la pausa pranzo a Milano

La pausa pranzo in ufficio è spesso un momento frenetico, tra mail da rispondere e chat da controllare. Ma mangiare velocemente e senza attenzione può avere conseguenze negative sia sulla salute che sulla linea. La dottoressa Diana Scatozza, medico dietologo a Milano, ci spiega come trasformare questo momento in un’abitudine sana e benefica.

Il segreto per un pasto equilibrato è dedicare almeno mezz’ora al pranzo, mangiando lentamente e concentrandosi solo sul cibo. Questo non solo favorisce la digestione, ma aiuta anche a rilassarsi e a ricaricare le energie per il pomeriggio.

Menu equilibrati per una pausa pranzo sana

Per contrastare i cali di rendimento, è importante puntare sui carboidrati, il carburante preferito dell’organismo e del cervello. I cereali, soprattutto se integrali, sono una scelta eccellente, soprattutto se abbinati a verdure ricche di fibre. Le fibre rallentano l’assorbimento dei nutrienti, aiutando a controllare gli attacchi di fame e a mantenere un senso di sazietà più a lungo.

Insalata di farro e mela

Un esempio di pranzo equilibrato è un’insalata di farro con mais dolce, verdure a piacere, pecorino e un cucchiaino di olio. Questo piatto combina carboidrati, fibre e proteine, offrendo un apporto nutrizionale completo.

Caffè freddo

Per un boost di energia, un caffè freddo senza zucchero è la scelta ideale. Due tazzine mescolate a mezzo bicchiere d’acqua fredda apportano solo 2 calorie, ma hanno un grande effetto energizzante grazie alla caffeina, che stimola il sistema nervoso centrale.

Alimenti per combattere lo stress

Quando ci si sente sotto pressione, è importante scegliere alimenti ricchi di triptofano, un componente delle proteine che il nostro organismo utilizza per la produzione di serotonina, l’ormone del benessere. Cereali integrali, yogurt e formaggi freschi sono ottime fonti di triptofano. Per favorire il rilassamento, è consigliabile bere un’acqua ricca di magnesio, che, insieme al calcio e al potassio, aiuta a ridurre la tensione.

Toast mediterraneo

Un toast mediterraneo con pan carrè integrale, lattuga, pomodoro, mozzarella e un cucchiaino di olio è un’opzione gustosa e nutriente. Questo piatto combina triptofano, sedativi naturali come il lactucario presente nella lattuga, e vitamina C, che mantiene giovane il cervello.

Yogurt e banana

Uno yogurt bianco magro con una banana è un’altra ottima scelta. Questo abbinamento fornisce calcio, potassio e un apporto calorico controllato, perfetto per un pranzo leggero ma nutriente.

Antiossidanti per una pelle giovane

Per mantenere la pelle giovane, è importante includere nella dieta alimenti ricchi di antiossidanti. Verdure crude, olio d’oliva extravergine e succo d’arancia sono ottime fonti di antiossidanti, che bloccano i radicali liberi e riducono la glicazione, un’alterazione delle proteine causata dagli zuccheri che rende la struttura del derma più rigida e fragile.

Spremuta d’arancia

Una spremuta d’arancia fresca è un modo delizioso per assumere vitamina C, preziosa per favorire la produzione del collagene e donare elasticità alla pelle. Spremere le arance a casa e conservare il succo in un thermos fino al momento del consumo aiuta a preservare le proprietà nutritive.

Insalata con tonno e uova

Un’insalata con carote, peperoni, insalata, pomodori, tonno al naturale, uovo e un cucchiaino di olio extravergine è un’altra opzione ricca di antiossidanti e nutrienti essenziali. Le gallette di segale forniscono i carboidrati necessari per evitare cali di energia.

Opzioni leggere per mantenere la linea

Per chi vuole tagliare grassi e calorie, un’insalatona con verdure sottaceto è un’ottima scelta. Le verdure sottaceto sono croccanti, saporite e permettono di rinunciare all’olio, riducendo l’apporto calorico. Il pollo, con solo 100 calorie per etto, è una fonte di proteine sazianti. Per risvegliare il metabolismo, un tè verde amaro è l’ideale.

Insalata di pollo

Un’insalata di pollo con petto di pollo cotto ai ferri, verdure miste sottaceto e un panino piccolo è un pasto leggero e nutriente. Questo piatto fornisce proteine, fibre e carboidrati, aiutando a mantenere un senso di sazietà e a evitare cali di energia.

Tè verde

Un bicchiere di tè verde senza zucchero è ricco di catechine, che stimolano la termogenesi e aiutano a bruciare più calorie. Queste sostanze agiscono anche sul senso di sazietà, riducendo l’appetito.