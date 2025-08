Riforma della legislazione farmaceutica: opportunità e sfide

Di recente, la Camera dei Deputati ha ospitato un convegno significativo intitolato “Verso il Testo Unico della legislazione farmaceutica”. Questo incontro ha riunito istituzioni e rappresentanti del settore salute, tutti uniti per discutere le nuove normative. Promosso dal Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, l’evento ha messo in evidenza l’urgenza di una riforma organica e coerente, capace di modernizzare l’attuale quadro normativo e rispondere efficacemente alle esigenze di pazienti e professionisti della salute.

La necessità di un nuovo Testo Unico

Andrea Mandelli, presidente della FOFI, ha preso parte attivamente al convegno, sottolineando quanto sia cruciale avere un Testo Unico della legislazione farmaceutica. Perché è così importante questa riforma? Mandelli ha spiegato che semplificare il sistema esistente è fondamentale per renderlo più efficiente. Ha messo in risalto come le recenti innovazioni, come la semplificazione della prescrizione e della dispensazione dei farmaci per i pazienti cronici, rappresentino passi avanti imprescindibili per migliorare l’accesso alle cure.

In un momento storico in cui il sistema sanitario nazionale (SSN) è chiamato a fronteggiare sfide sempre più complesse, Mandelli ha affermato che la digitalizzazione dell’assistenza farmaceutica può essere un’importante opportunità per ottimizzare le risorse e garantire una migliore aderenza terapeutica. La riforma legislativa si propone di rendere il servizio farmaceutico più accessibile, ponendo i bisogni dei pazienti al centro delle decisioni.

Un approccio partecipativo per il cambiamento

Un altro tema centrale emerso durante il convegno è stato l’approccio partecipativo del Governo, un aspetto evidenziato da Mandelli come una forte spinta verso il cambiamento. Ti sei mai chiesto perché questo metodo sia così essenziale? Coinvolgere tutti gli attori del Sistema Salute è fondamentale per sviluppare norme chiare e applicabili, capaci di promuovere l’innovazione e la crescita sostenibile nel settore.

I dati ci raccontano una storia interessante: una legislazione chiara e ben strutturata non solo facilita il lavoro dei professionisti, ma contribuisce anche a creare un sistema più equo e accessibile per tutti i cittadini. Mandelli ha ribadito l’importanza del ruolo dei farmacisti italiani, la cui funzione risulta cruciale per migliorare l’accesso ai servizi sanitari e tutelare il diritto alla salute, un diritto garantito dalla nostra Costituzione.

Il ruolo della FOFI nella revisione normativa

La Federazione, in qualità di ente sussidiario dello Stato, ha espresso la sua disponibilità a contribuire attivamente al processo di revisione normativo. Mandelli ha concluso il suo intervento sottolineando che l’obiettivo è rendere il servizio farmaceutico sempre più efficiente e accessibile, con le esigenze dei pazienti sempre in primo piano. Questa visione strategica non solo sostiene il miglioramento della qualità del servizio, ma promuove anche un approccio integrato alla salute pubblica, in grado di rispondere alle sfide contemporanee.

Insomma, il convegno ha rappresentato un’importante opportunità di confronto e collaborazione tra istituzioni e professionisti. Ci auguriamo che le proposte emerse possano tradursi in azioni concrete per una legislazione farmaceutica moderna e al passo con i tempi. Sei pronto a scoprire come queste novità possano influenzare la tua vita quotidiana?