La perdita dei capelli è un problema diffuso sia negli uomini che nelle donne, ma le soluzioni non sono tutte uguali. Negli ultimi anni la ricerca ha identificato tre grandi pilastri su cui costruire un percorso efficace: farmaci con comprovata attività, abitudini di vita che migliorano l’ambiente del follicolo e tecnologie avanzate capaci di riattivare i processi di crescita.

Distinguere tra caduta fisiologica e forme patologiche come l’alopecia androgenetica è il primo passo. Nei casi in cui il follicolo è ancora vivo, è possibile intervenire; quando invece è totalmente atrofizzato, l’unica via rimane il trapianto. Questo articolo raccoglie le evidenze più recenti per aiutarti a scegliere il percorso più adatto.

Farmaci approvati: minoxidil, finasteride e anti-androgeni

Il minoxidil è la soluzione topica più studiata. Originariamente un vasodilatatore, applicato localmente prolunga la fase anagen (crescita) dei capelli e favorisce l’allargamento dei follicoli miniaturizzati. Le linee più diffuse (Rogaine, Regaine) sono state approvate dalla FDA per l’alopecia androgenetica sia maschile che femminile.

La finasteride assunta per via orale, inibisce l’enzima 5-α-rediuttasi, bloccando la conversione del testosterone in diidrotestosterone (DHT), l’ormone responsabile della miniaturizzazione follicolare. È indicata soprattutto per gli uomini, ma alcune cliniche la prescrivono off-label anche alle donne con controlli attenti.

Per le donne, lo spironolattone è l’antagonista anti-androgeno più usato; riduce l’effetto del DHT sui follicoli e, a dosaggi di 100-200 mg al giorno, può rallentare la caduta e favorire una modesta ricrescita dopo 6-12 mesi di terapia.

Alimentazione, integrazione e cure quotidiane

Un capello è costituito quasi interamente da cheratina una proteina che richiede aminoacidi essenziali come cistina e metionina. Una dieta ricca di proteine magre (pesce, legumi, uova) fornisce le basi per la sintesi. Parallelamente, vitamine del gruppo B (in particolare la biotina) e minerali quali ferro e zinco sono fondamentali per la ossigenazione dei tessuti e la salute del follicolo.

L’uso di integratori è consigliabile solo se vi è una carenza documentata: anemia da ferro, ipovitaminosi D o scarso livello di zinco possono aggravare la caduta. Un controllo medico è indispensabile per evitare sovradosaggi.

La stimolazione meccanica del cuoio capelluto, tramite massaggi con le dita o spazzole ergonomiche durante lo shampoo, aumenta il flusso sanguigno locale. Un afflusso più ricco di nutrienti e ossigeno sostiene la fase di crescita dei capelli.

Tra i Rimedi naturali, l’olio essenziale di rosmarino diluito dimostra, in studi preliminari, effetti analoghi a basse concentrazioni di minoxidil, migliorando la microcircolazione. Applicazioni regolari di fiale cosmetiche rinforzanti possono aumentare l’elasticità del fusto e ridurre la rottura, un fattore spesso sottovalutato nella percezione di “crescita” dei capelli.

Prevenire la rottura per guadagnare lunghezza

Molti credono che i capelli non crescano perché l’attività del follicolo è debole; in realtà, la perdita di lunghezza avviene per rottura. Evitare temperature eccessive (phon, piastre), districare i capelli partendo dalle punte e mantenere un’adeguata idratazione con balsami e maschere specifiche permette di conservare i centimetri guadagnati.

Tecnologie avanzate: luce rossa, PRP e trapianto

La terapia a luce rossa (LLLT) utilizza laser a bassa potenza o LED per stimolare il metabolismo cellulare dei follicoli, aumentando la produzione di ATP e migliorando la microcircolazione. Dispositivi domestici come il casco CurrentBody con 120 LED a lunghezza d’onda specifica hanno dimostrato, in studi clinici, un incremento della densità capillare dopo sessioni di 10 minuti, tre volte a settimana.

Il plasma ricco di piastrine (PRP) prevede il prelievo del sangue del paziente, la sua centrifugazione per concentrare le piastrine e l’iniezione del plasma nel cuoio capelluto. Il fattore di crescita rilasciato stimola i follicoli in fase telogen a passare in anagen. I risultati variano, ma molte donne riportano una diminuzione della caduta e una lieve ricrescita entro 4-6 mesi.

Nei casi di alopecia avanzata, dove i bulbi sono ormai atrofizzati, la terapia farmacologica o laser non può generare nuovi capelli. L’autotrapianto resta l’unica opzione curativa. Le tecniche più diffuse sono:

FUT (Follicular Unit Transplant) prelievo di una striscia sottile di cuoio capelluto dalla zona nuca, successiva suddivisione in unità follicolari. Consente un alto numero di innesti ma lascia una cicatrice lineare.

prelievo di una striscia sottile di cuoio capelluto dalla zona nuca, successiva suddivisione in unità follicolari. Consente un alto numero di innesti ma lascia una cicatrice lineare. FUE (Follicular Unit Extraction) estrazione singola delle unità follicolari con micro-bisturi circolari, senza incisioni lineari. Offre una ripresa più rapida e cicatrici quasi invisibili, ed è la tecnica più richiesta oggi.

Entrambe le procedure avvengono in anestesia locale e richiedono una valutazione tricologica per accertare che i follicoli donor siano sani e resistenti al DHT. I risultati sono permanenti perché i capelli trapiantati mantengono le caratteristiche della zona donatrice.

Una diagnosi precoce, supportata da tricoscopia, permette di intervenire con minoxidilfinasteride o spironolattone prima che la miniaturizzazione diventi irreversibile; successivamente, l’aggiunta di nutrienti, massaggi e luce rossa può potenziare i risultati. Quando la perdita è avanzata, il trapianto FUE rappresenta la soluzione definitiva.