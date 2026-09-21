La Mielotisana Influ&Gola nasce nei laboratori dell’erboristeria Erbecedario, situata a Sprea, sui pendii dei Monti Lessini. Si tratta di una preparazione artigianale a base di miele millefiori della Lessinia, estratti di echinacea e propoli registrata come integratore alimentare dal Ministero della Salute. Il prodotto è pensato per chi desidera supportare le prime vie respiratorie e lenire il fastidio alla gola in modo totalmente naturale.

Cos’è la Mielotisana Influ&Gola e quali sono i suoi ingredienti

Ogni vasetto da 200 g contiene una miscela bilanciata di tre componenti con riconosciute proprietà terapeutiche. Il miele millefiori della Lessinia fornisce energia e, grazie al lento rilascio di perossido di idrogeno, crea un ambiente ostile per i batteri. L’echinacea purpurea estratta dalla radice e dalla parte aerea, esercita un’azione immunostimolante che aiuta l’organismo a difendersi da virus e infezioni. Infine, la propoli idroalcolica completa la formulazione con le sue proprietà antibatteriche, antivirali e antimicotiche, contribuendo a lenire l’irritazione della gola.

Miele millefiori della Lessinia

Il miele di questa zona alpina è ricco di enzimi, flavonoidi e antiossidanti naturali. La sua capacità antibatterica deriva dalla produzione graduale di perossido di idrogeno, che legandosi agli zuccheri rende l’ambiente sfavorevole alla crescita microbica. Storicamente, il miele è stato usato come emolliente orale per lenire infiammazioni e facilitare la guarigione di piccole lesioni della mucosa.

Echinacea: stimolo naturale del sistema immunitario

L’echinacea è una pianta officinale nota per l’alto contenuto di echinacoside, principio attivo responsabile dell’effetto immunostimolante. Favorisce la produzione di citochine e aumenta l’attività dei macrofagi, rendendo più efficiente la risposta difensiva contro virus responsabili di raffreddori, mal di gola e tosse. La sua azione è particolarmente utile nei mesi autunnali, quando il rischio di infezioni respiratorie è più elevato.

Propoli: azione antivirale e lenitiva

La propoli secreta dalle api per proteggere l’alveare, possiede un ampio spettro di attività: è antibatterica, antivirale e antimicotica. Gli estratti idroalcolici contengono flavonoidi, acidi fenolici e aromatici volatili che contribuiscono a ridurre l’infiammazione della mucosa faringea. L’uso regolare di propoli è associato a una più rapida risoluzione dei sintomi di gola irritata.

Come si prepara e quando assumerla per massimizzare i benefici

Per ottenere il massimo effetto, sciogliere un cucchiaino raso (circa 5 g) di Mielotisana Influ&Gola in una tazza di acqua calda. La bevanda può essere consumata due o tre volte al giorno, preferibilmente al mattino e prima di coricarsi. In alternativa, è possibile ingerire direttamente il prodotto a cucchiaini, sempre nella dose consigliata. L’assunzione regolare per un ciclo di 30 giorni, seguito da almeno 15 giorni di pausa, permette di rinforzare le difese immunitarie senza sovraccaricare l’organismo.

Dosaggio per adulti e bambini

Gli adulti possono assumere fino a 15 g al giorno (circa tre cucchiaini), mentre per i bambini a partire dai 2 anni la dose va ridotta a metà. È importante rispettare il limite giornaliero per evitare un eccesso di zuccheri, soprattutto in soggetti con glicemia alta. La dose massima fornisce circa 302 kcal per 100 g di prodotto, pari a 45,3 kcal per l’intera assunzione giornaliera consigliata.

Modalità di assunzione: in acqua calda o direttamente

La soluzione in acqua calda favorisce una rapida diffusione dei principi attivi, mentre l’assunzione diretta permette di avvertire subito l’effetto lenitivo della propoli. In entrambi i casi, si consiglia di mescolare bene il contenuto del vasetto prima dell’uso, poiché può formarsi una leggera stratificazione sulla superficie.

Precauzioni, controindicazioni e consigli di conservazione; altri impieghi del miele millefiori

Il prodotto deve essere inserito in una dieta variata e uno stile di vita sano. È controindicato in caso di ipersensibilità a mieli o prodotti dell’alveare, glicemia alta, malattie autoimmuni, gravidanza e allattamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni e non superare la dose giornaliera raccomandata. La conservazione deve avvenire in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce, mantenendo l’imballaggio sigillato fino al consumo.

Avvertenze di sicurezza e gruppi a rischio

Chi soffre di allergie note alle api o a componenti vegetali presenti nella formulazione dovrebbe evitare l’uso. I soggetti diabetici dovrebbero consultare il medico prima di introdurre il prodotto nella loro routine, poiché il miele contribuisce all’apporto glicidico quotidiano.

Conservazione corretta del prodotto

Il vasetto in vetro con chiusura ermetica garantisce una protezione ottimale dalla luce e dall’umidità. È fondamentale rispettare la data di scadenza indicata sulla confezione e non consumare il prodotto una volta superato il termine di conservazione. In caso di stratificazione, agitare delicatamente il contenitore per ridistribuire uniformemente miele, echinacea e propoli.

Usi tradizionali del miele millefiori nella vita quotidiana

Oltre al suo impiego nella Mielotisana Influ&Gola il miele millefiori è noto per una serie di applicazioni domestiche: una bevanda calda con un cucchiaio di miele e una spruzzata di limone allevia il mal di gola; un impacco di miele misto a olio d’oliva lenisce irritazioni cutanee; una maschera facciale a base di miele idrata la pelle secca. Questi usi, tramandati da generazioni, sfruttano le proprietà antibatteriche e antiossidanti del miele, confermandone l’efficacia come rimedio versatile.