Rinnovamento e supporto nelle cure oncologiche femminili al policlinico Sant’Orsola

È con grande entusiasmo che il policlinico Sant’Orsola di Bologna ha recentemente svelato il rinnovato reparto Addarii, un ambulatorio dedicato all’oncologia medica senologica e ginecologica. Questo spazio è stato progettato con un obiettivo preciso: rispondere ai bisogni assistenziali e relazionali delle donne in cura per un tumore. Sostenuto dalla Fondazione Sant’Orsola, l’intervento ha richiesto un investimento significativo di 2,9 milioni di euro e si prefigge di offrire un ambiente che favorisca la guarigione e il benessere delle pazienti. Ma cosa rende questo nuovo spazio così speciale?

Un nuovo concetto di spazio oncologico

Il nuovo Addarii si estende su una superficie di 1500 metri quadrati, organizzati in cinque stanze di terapia dotate di quattro letti ciascuna e una stanza con due letti, per un totale di 22 postazioni. Accanto a queste, sono stati creati cinque ambulatori e sei sale per la prescrizione di terapie. Questo layout non solo ottimizza le attività ambulatoriali, ma rappresenta anche un centro di ricerca e day service altamente funzionale. Ma non è solo la struttura fisica a fare la differenza: qui si offre anche un ventaglio di prestazioni diagnostiche e terapeutiche, come chemioterapia, immunoterapia e terapie sperimentali. Inoltre, l’integrazione di spazi per la ricerca clinica arricchisce ulteriormente l’offerta, promuovendo un approccio multidisciplinare alla cura.

Ma non è solo l’architettura a colpire: l’umanizzazione degli spazi è un elemento distintivo di questo rinnovamento. Ogni dettaglio, dall’arredamento alla decorazione, è stato curato con attenzione dalla Fondazione Sant’Orsola, mirata a creare un ambiente accogliente e stimolante, che è fondamentale per il benessere delle pazienti durante il loro percorso di cura. Non è fantastico pensare che anche l’ambiente in cui ci si cura possa influenzare positivamente la guarigione?

Il supporto emotivo: un aspetto fondamentale

Oltre all’innovazione strutturale, il nuovo Addarii si distingue anche per il prezioso supporto delle volontarie dell’Associazione Loto, che offrono sostegno emotivo e pratico alle donne in cura. Questo aspetto è cruciale e rappresenta una componente chiave dell’esperienza delle pazienti, contribuendo a un approccio olistico che riconosce l’importanza del supporto psicologico durante il trattamento oncologico. Non credi che avere qualcuno che ti accompagna in questo percorso possa alleviare di molto il carico emotivo? Le volontarie non solo offrono conforto, ma favoriscono anche la costruzione di una comunità di supporto tra le pazienti.

Il policlinico Sant’Orsola, sotto la guida del dottor Claudio Zamagni, si afferma come centro di riferimento per la cura delle pazienti con tumori femminili, accogliendo oltre 500 nuove pazienti ogni anno. Questo flusso di cure è supportato da un team altamente qualificato e da un’infrastruttura all’avanguardia, che contribuiscono a garantire un alto standard di assistenza. È incredibile pensare a quante vite siano toccate ogni anno in questo luogo!

Un modello di eccellenza nella sanità

L’Oncologia medica del policlinico di Sant’Orsola ha recentemente ricevuto la Certificazione europea Eusoma, un riconoscimento della qualità dei servizi offerti, confermato nel febbraio 2025. Questo standard di eccellenza non è frutto del caso, ma del continuo impegno nell’innovazione e nella formazione del personale. L’obiettivo è chiaro: offrire alle pazienti non solo trattamenti efficaci, ma anche un ambiente di cura che promuova la dignità e il rispetto. Non è questo ciò che ogni paziente merita?

In conclusione, il rinnovato Addarii rappresenta un esempio illuminante di come l’umanizzazione dei servizi sanitari possa migliorare significativamente l’esperienza delle pazienti oncologiche. Attraverso un approccio integrato che unisce innovazione, supporto emotivo e attenzione al benessere, il policlinico Sant’Orsola si posiziona come un modello da seguire nel panorama della sanità oncologica. Un vero faro di speranza e cura per molte donne!