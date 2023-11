Durante le diverse fasi della vita, gli ormoni influenzano non solo umore ma anche la salute dei capelli. Durante il ciclo per esempio, il cuoio capelluto è più oleoso e si sporca facilmente. Scopriamo durante il ciclo mestruale come cambiano i capelli.

Capelli e ormoni: come cambiano durante il ciclo mestruale

Gli ormoni e i loro cambiamenti incidono tutti i mesi sul nostro umore durante la fase pre-mestruale. Ma nell’arco della nostra vita esercitano molta influenza anche sui capelli: sulla loro salute, texture e crescita. Vediamo cosa accade ai capelli quando durante il ciclo mestruale.

Durante il ciclo mestruale, a causa del cambiamento degli ormoni, i capelli, così come la pelle, risentono dell’aumento del livello di estrogeni e progesterone, diventando più grassi. In particolare durante la seconda metà del ciclo mestruale, i livelli di progesterone si alzano vertiginosamente e questo, purtroppo, ha le sue conseguenze anche sul cuoio capelluto. Cosa accade? Si ha una maggiore produzione di sebo e di conseguenza, oltre alla comparsa di brufoli, i capelli si sporcano molto più facilmente. In particolare i capelli appaiono grassi alla radice, e il cuoio capelluto può assumere un odore particolare dovuto proprio all’ossidazione di questi grassi prodotti in eccesso.

Sono diverse, infatti, le persone che notano un cambiamento nella texture dei capelli, specie durante la fase premestruale e mestruale. L’innalzamento e l’abbassamento dei livelli di ormoni può portare a un naturale aumento della produzione di sebo o a un’accentuazione della caduta dei capelli. I capelli durante il ciclo mestruale potrebbero quindi risultare più piatti, oleosi, tendenti a sporcarsi più velocemente e più inclini alla caduta.

Non ci sono evidenze scientifiche di una correlazione tra capelli sporchi e ciclo mestruale tuttavia la maggior parte delle donne sperimenta in prima persona le conseguenze degli ormoni su capelli, che diventano più oleosi in generale. Tutto però è molto soggettivo.

Capelli e ciclo mestruale: cosa accade?

Abbiamo visto cosa accade principalmente ai capelli influenzati dagli ormoni, durante il ciclo mestruale ma anche in pre-mestruo. Almeno in base alle testimonianze di tantissime donne una volta al mese i capelli appaiono più grassi, oleosi e tendenti a sporcarsi. Poi, questo cambia nell’ultima fase del ciclo mestruale.

Questa è caratterizzata da un calo dei livelli di progesterone e da un innalzamento degli androgeni. Un cambiamento che potrebbe portare a un aumento nella produzione di sebo e, dunque, a capelli grassi durante il ciclo, almeno all’apparenza. A differenza del ciclo mestruale, è la pillola anticoncezionale ad aver effetti scientifici sui capelli.

Come cambiano i capelli, invece, nella fase di ovulazione? In questa fase, la produzione di estrogeni raggiunge una soglia critica e porta l’ipofisi a secernere il cosiddetto ormone LH che consente al follicolo di maturare fino al rilascio dell’ovocita da fecondare. In questo periodo anche il testosterone raggiunge livelli molto alti e influisce sugli organi sul desiderio sessuale.

La pelle, come conseguenza, risulta uniforme e luminosa: gli estrogeni si addensano e, insieme agli alti livelli di testosterone, fanno salire la produzione di collagene che partecipa nella protezione della pelle. Il testosterone stimola anche la produzione di elastina e la produzione di sebo, che riequilibrano il film idrolipidico.