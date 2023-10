Salma Hayek, attrice messicana candidata all’Oscar alla miglior attrice per Frida, oltre che per il suo talento è amata per la sua bellezza naturale, senza chirurgia. Ecco la skincare routine dell’attrice.

Salma Hayek e i segreti della sua skincare routine

Salma Hayek, attrice messicana di origini libanesi, è stata candidata all’Oscar alla miglior attrice per Frida, nel 2003. L’attrice è considerata una delle donne più belle di Hollywood e non solo: la Hayek è anche una donna molto intelligente con una grande mente per gli affari. Oltre ad essere un’attrice, produttrice e ora una visagista, Salma possiede anche la sua linea di prodotti per la cura della pelle.

Salma ha rivelato che il suo segreto di bellezza per una pelle sempre giovane, senza botox, è un ingrediente chiamato tepezcohuite che viene utilizzato in Messico per le vittime di ustioni perché rigenera completamente la pelle. La sua corteccia ha capacità rigenerative della pelle molto potenti e può guarire le ustioni promuovendo la guarigione e la crescita di una pelle sana.

L’attrice lo usa quotidianamente su viso, collo e corpo; questo ingrediente contiene prodotti per la cura della pelle come la vitamina E per una pelle morbida ed elastica e il collagene, che può aiutare ad accelerare la rigenerazione cellulare per una carnagione fresca e giovane. Contiene antiossidanti, lipidi e tannini.

Nella sua skincare Salma Hayek preferisce seguire il consiglio di sua nonna e abbandonare i detergenti per il viso al mattino. “Mia nonna mi ha insegnato a non lavarmi mai la faccia al mattino”, ha detto. Secondo la Hayek e sua nonna “di notte la pelle produce tutti gli oli di cui ha bisogno per sembrare giovane. Si rigenera”, è anche il segreto dietro l’aspetto giovanile dell’attrice.

Salma Hayek e la skincare routine: segreti per una pelle al top

“La mia routine cambia, dipende da come la mia pelle si sveglia. Non lo faccio in modo automatico”, ha spiegato. A differenza di molte sue colleghe che hanno una lista di prodotti che usano ogni mattina e ogni sera, la Hayek preferisce sperimentare ciò di cui ha bisogno la sua pelle e ha una routine più intuitiva senza programmarla.

La maggior parte dei prodotti preferiti per la skincare di Salma sono convenienti e affidabili. L’acqua di rose è uno dei suoi prodotti prediletti, poiché è delicata e naturale e “risveglia la pelle”, secondo la famosa attrice.

La crema idratante è anche una parte molto importante della sua routine mattutina. Come detto, usa uno speciale ingrediente messicano chiamato Tepezcohuite, che viene solitamente utilizzato dalle persone con ustioni perché rigenera la pelle. “Ecco perché non ho fatto il botox, né filler”, ha spiegato la Hayek.